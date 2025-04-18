蒙古民族成吉思汗祭典 在台傳承已74年

文化部今舉辦「114年蒙古民族紀念儀典－成吉思汗祭典」。成吉思汗為蒙古族人聖祖，依傳統每年農曆3月21日蒙古族人都會舉行盛大祭典，在台傳承迄今已74年，深具意義。

今年「成吉思汗祭典」由文化部主任秘書林宏義主祭，在台蒙古社團、蒙古同鄉、蒙古國新住民等與祭。典禮儀式遵循古禮，向成吉思汗像獻花、獻香、獻爵、獻帛及宣讀祭文，相關司祭者則穿著蒙古傳統服飾進行，現場並邀請台北市立國樂團及合唱團擔任奏樂及紀念歌演唱，場面隆重莊嚴。

文化部表示，蒙古因獨特自然環境所造就的文化內涵，通過口述身授、世代相傳，積累成珍貴的無形文化資產，蘊藏民族古老的生命記憶和歷史文化，在宗教、哲學、語言、文化藝術創作至生活型態、經濟活動等各領域，與在台其他各民族兼容並蓄，形成台灣多元文化基礎。

文化部說，自1951年在台恢復辦理成吉思汗祭典以來，不僅凝聚在台蒙古族人，也漸成為蒙古國新住民的精神傳承。未來將持續進行各項蒙古文化的保存、研究及推廣，期許在台蒙古族人傳承文化，永續台灣的文化多樣性，見證台灣民主自由社會的多元文化發展。蒙古族人擁有豐富的文化底蘊，包括馬頭琴、呼麥、比耶爾基舞等傳統技藝，皆已被聯合國教科文組織登錄為人類非物質文化遺產。