蒙古民族成吉思汗祭典 在台傳承已74年
文化部今舉辦「114年蒙古民族紀念儀典－成吉思汗祭典」。成吉思汗為蒙古族人聖祖，依傳統每年農曆3月21日蒙古族人都會舉行盛大祭典，在台傳承迄今已74年，深具意義。
今年「成吉思汗祭典」由文化部主任秘書林宏義主祭，在台蒙古社團、蒙古同鄉、蒙古國新住民等與祭。典禮儀式遵循古禮，向成吉思汗像獻花、獻香、獻爵、獻帛及宣讀祭文，相關司祭者則穿著蒙古傳統服飾進行，現場並邀請台北市立國樂團及合唱團擔任奏樂及紀念歌演唱，場面隆重莊嚴。
文化部表示，蒙古因獨特自然環境所造就的文化內涵，通過口述身授、世代相傳，積累成珍貴的無形文化資產，蘊藏民族古老的生命記憶和歷史文化，在宗教、哲學、語言、文化藝術創作至生活型態、經濟活動等各領域，與在台其他各民族兼容並蓄，形成台灣多元文化基礎。
文化部說，自1951年在台恢復辦理成吉思汗祭典以來，不僅凝聚在台蒙古族人，也漸成為蒙古國新住民的精神傳承。未來將持續進行各項蒙古文化的保存、研究及推廣，期許在台蒙古族人傳承文化，永續台灣的文化多樣性，見證台灣民主自由社會的多元文化發展。蒙古族人擁有豐富的文化底蘊，包括馬頭琴、呼麥、比耶爾基舞等傳統技藝，皆已被聯合國教科文組織登錄為人類非物質文化遺產。
另外，今天還有蒙古國來台留學青年及對蒙古文化有興趣的民眾一同參與儀典，典禮後也安排蒙古藝文表演活動，邀請國內遊牧音樂家烏尼德表演蒙古傳統樂器馬頭琴及呼麥（喉音），以及舞者演出靈感來自薩滿教的蒙古舞蹈，藉此向國人推廣蒙古民族文化。
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