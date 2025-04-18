快訊

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

好吃到離譜！好市多抹醬「神級用法」曝光 懶人料理秒變餐廳美食

台灣周休二日走過十年 工時縮過勞未降關鍵在「它」

國防部：調增護理人員待遇 提高軍醫院病床開床數

中央社／ 台北18日電

針對護理人力短缺影響醫院開床率，國防部軍醫局指出，國軍醫院自民國112年起全面分階段提高護理人員聘等及增編職缺，提高護理人員薪資待遇並減輕工作負荷量，未來將持續管理與規劃，以增加護理人力並提高病床開床數。

立法院先前審議113年度國防部主管國軍生產及服務作業基金時，通過主決議指出鑑於全國第一線護理人力已然出現告急吃緊情形，更甚相繼有醫療院所被迫關床，並產生急診待床患者等待時間暴增的負面循環，考量國軍生產及服務作業基金作業積極應對乃屬必需，不可消極毫無作為，影響醫療業務完整性，因此要求國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告。

國防部軍醫局近日提出書面報告指出，自新冠肺炎爆發後，第一線護理人員備感值勤壓力，影響留任率外，亦同時影響新人投入醫院環境工作；而國軍醫院自112年起全面分階段提高護理人員聘等及增編職缺，統計112年調高1669員、增編333員職缺，113年調高761員、增編222員職缺，以期提高護理人員薪資待遇並減輕工作負荷量。

軍醫局表示，經通盤檢討國軍醫院護理人員待遇薪資，一般病房護理師年薪達新台幣70至100萬元，急重症單位年薪85至110萬元，超過護理師公會全國聯合會提出年薪應保障70萬元的訴求。

軍醫局提到，配合國家政策，運用最新三班護病比進行排班，減輕員工上班壓力，並將護理人員夜班費調高至行政院核定「公立醫療機構護理（助產）人員夜班費支給表」最高上限金額。

對於成效說明，軍醫局表示，不定期於各項會議審視國軍醫院實際占床率及護病比等數據，評估加開床位數，截至113年11月急性一般病床較112年度增開90床，將持續管控增加護理人力及提高病床開床數。

針對精進作為，軍醫局說明，持續加強招募，並提供多元就業方式，例如時薪制部分工時護理師，工作時間可彈性安排；以及強化在職培訓與發展機會和打造友善職場。

國防部強調，將持續積極配合護理人力政策整備策略，提升人員招募及留任誘因，建構更合理且安全的護理執業環境，並將加強管制規劃，以增加護理人力並提高病床開床數，提供軍人、軍眷最優質、完善醫療服務與照護品質。

人力 國軍 國防部

延伸閱讀

再愛他也有紅線！馬斯克赴國防部聽對陸機密簡報告吹 傳川普下令：確保他別去

【重磅快評】顧立雄自保還糗爆了吳釗燮

兩岸緊張軍方又現大退潮？ 國防部否認：留營人數明顯增加

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

相關新聞

愈來愈熱、北部午後雨 下周二晚起變天全台雷雨又降溫

未來幾天暖熱，要防曬、多補充水分。中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，周末北台灣、山區留意午後雷陣雨。這段時間金馬容易有霧，...

新冠夏季恐掀新一波流行 專家籲3大族群打疫苗

今天夏季恐怕重演去年夏季的新冠疫情高峰威脅，但長者新冠JN.1疫苗接種量卻不到兩成，有超過9成5的新冠重症患者都沒有接種...

北部今轉雨 吳德榮指這天全台飆35度恐創今年最熱 下周三起防強對流

今晨平地最低氣溫約17至21度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨...

鹽巴不要放冰箱！日廚師教正確保存方法：避開2處、綁橡皮筋會變質

鹽巴是最常見的調味料之一，民眾通常一買就是一大包，用不完就用橡皮筋綑綁然後冰在冰箱裡，不過這樣的保存是正確的嗎？日本廚師Papuchan提醒千萬不要這麼做，並教大家鹽巴的正確保存方法。

1類人「免疫系統叛變」致菜瓜布肺 醫：最終恐呼吸衰竭

今年57歲的馬妞（馬維欣）多年前因為咳到睡不著，檢查後才發現肺部纖維化就像是「菜瓜布」，去年更透露罹患12種疾病，包括免...

曾罹「骨髓衰竭」 病友邵永曦 促成和信醫院與蒙古合作

台灣兒童重症協會專案負責人邵永曦多年前罹患「骨髓衰竭」，至和信醫院接受治療，至今康復5年，還能正常打籃球。他在治療過程中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。