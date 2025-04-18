國防部：調增護理人員待遇 提高軍醫院病床開床數

針對護理人力短缺影響醫院開床率，國防部軍醫局指出，國軍醫院自民國112年起全面分階段提高護理人員聘等及增編職缺，提高護理人員薪資待遇並減輕工作負荷量，未來將持續管理與規劃，以增加護理人力並提高病床開床數。

立法院先前審議113年度國防部主管國軍生產及服務作業基金時，通過主決議指出鑑於全國第一線護理人力已然出現告急吃緊情形，更甚相繼有醫療院所被迫關床，並產生急診待床患者等待時間暴增的負面循環，考量國軍生產及服務作業基金作業積極應對乃屬必需，不可消極毫無作為，影響醫療業務完整性，因此要求國防部向立法院外交及國防委員會提出書面報告。

國防部軍醫局近日提出書面報告指出，自新冠肺炎爆發後，第一線護理人員備感值勤壓力，影響留任率外，亦同時影響新人投入醫院環境工作；而國軍醫院自112年起全面分階段提高護理人員聘等及增編職缺，統計112年調高1669員、增編333員職缺，113年調高761員、增編222員職缺，以期提高護理人員薪資待遇並減輕工作負荷量。

軍醫局表示，經通盤檢討國軍醫院護理人員待遇薪資，一般病房護理師年薪達新台幣70至100萬元，急重症單位年薪85至110萬元，超過護理師公會全國聯合會提出年薪應保障70萬元的訴求。

軍醫局提到，配合國家政策，運用最新三班護病比進行排班，減輕員工上班壓力，並將護理人員夜班費調高至行政院核定「公立醫療機構護理（助產）人員夜班費支給表」最高上限金額。

對於成效說明，軍醫局表示，不定期於各項會議審視國軍醫院實際占床率及護病比等數據，評估加開床位數，截至113年11月急性一般病床較112年度增開90床，將持續管控增加護理人力及提高病床開床數。

針對精進作為，軍醫局說明，持續加強招募，並提供多元就業方式，例如時薪制部分工時護理師，工作時間可彈性安排；以及強化在職培訓與發展機會和打造友善職場。

國防部強調，將持續積極配合護理人力政策整備策略，提升人員招募及留任誘因，建構更合理且安全的護理執業環境，並將加強管制規劃，以增加護理人力並提高病床開床數，提供軍人、軍眷最優質、完善醫療服務與照護品質。