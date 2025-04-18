中檢暨國土團隊環境執法論壇 分享查緝及回復原狀成果

台中地方檢察署昨在中興大學舉行「環境執法跨域論壇」，邀集環境部環境管理署中區環境管理中心、台中市環保局、法務部司法官學院及中興大學法律專業學院等單位，以及來自台中、桃園與台南等地檢察官，透過實務與學術對話，達到環境跨域執法人才培育、辦案資源建置與整合、執法問題的發現與解決、環境犯罪追訴等目標，為打擊環境犯罪建立可長可久、持續精進的執法系統。

本次論壇除回顧國土團隊13年來執法成果外，自112年論壇舉辦迄今，國土團隊落實經驗傳承與團隊合作，追查不法所得已逼近10億元，且環境復原執行率達約6成，成果顯著。

台中地檢署「檢警環林國土聯繫平台」經過13年團隊運作，展現跨世代傳承與打擊環境犯罪成果。近年來，論壇分別就科技執法於環境犯罪之運用與發展、環境犯罪中行政法與刑事法的交錯與分合、公私部門之相互對談、理解與協力等議題進行跨領域的對話並探討實務問題之解方，精進環境執法，有效解決第一線執法人員所面臨之困境，並提出相關立法建議。

今年度論壇，為因應近來有關特殊型態強制處分修法對環境執法之影響及深化環境復原之執法策略，在法務部與台灣高等檢察署台中檢察分署指導下，擴大邀請全國各地檢、警、環、林、移相關單位、學習司法官及中興大學師生等約250名學員與會。

法務部常務次長黃謀信、台中高分檢署檢察長林錦村、台中地檢署檢察長張介欽、環管署署長顏旭明、環境部法制處處長林芬、中興大學校長詹富智、法學院名譽教授李惠宗、台中市環保局局長陳宏益等各界嘉賓均與會。

會中廣邀法務部法制司、台中、桃園、彰化、台南等地檢察官、環管署及台中市環保局代表，及中興大學、世新大學教授、天下雜誌主編及聯合報專題記者等擔任各議題報告人及與談人，分別從行政調查面向運作、刑事偵查面向運作、行政法理論與實務問題及具體法制應對等4項議題進行互動式討論。

為進一步提升環境執法效能及加速非法棄置場址的環境清理和復原，論壇更規劃對於環境犯罪回復原狀所面臨之挑戰與困境進行全方面之探討與檢視，透過跨領域的現況觀察與理論法制探討，深化環境執法及環境復原策略。

台中地檢署檢察長張介欽為感謝環管署中區環境管理中心、台中市環保局、中興大學等單位對於論壇舉辦的全力協助，以及台南地檢署檢察官陳鋕銘、台中市環保局環境稽查大隊大隊長羅文龍等人長期致力於查緝環境犯罪，並協助「檢警環林查緝環保犯 罪通報資訊系統」之開發、建置與升級，對於經驗傳承與制度 建立貢獻良多，特致贈「挺身為環境」水晶文鎮，場面溫馨。