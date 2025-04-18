融合書法、繪畫及緙繡 故宮4檔書畫新展明起齊亮相

為帶領觀眾開啟更深層的感官想像，國立故宮博物院北院書畫展全新登場，除了有主題展「織造精彩—清宮緙絲刺繡展」，展現清宮收藏與織造工藝的豐富面貌；另一主題展「悅耳—傾聽畫裡的聲音」，聚焦古代畫家如何以筆墨描繪「有聲畫」；例行展覽也更新展件。4檔書畫新展融合書法、繪畫及緙繡，跨越視覺與聽覺，明起將齊亮相。

故宮策展人、書畫文獻處副研究員許文美表示，緙絲是古代珍貴的絲織品，最遲自唐代起，便將原本應用於毛織的「通經斷緯」技法運用於絲織，使織品能精準細緻地呈現圖案。宋代以後，刺繡工藝日益成熟，常以名家書畫為藍本，涵蓋山水、花鳥、人物等題材，展現細膩寫真的藝術風格。

本次展覽精選故宮院藏緙繡珍品，分為「清宮收藏古代緙繡」、「織造華美緙繡」與「以御筆書畫詩文為中心的織繡」三大單元，呈現清宮織繡藝術的華麗風貌。

故宮指出，第一單元「清宮收藏古代緙繡」，展出清宮珍藏的古代緙繡書畫。國寶〈緙絲富貴長春軸〉為存世宋緙精品，以藍色絲線為底，交織牡丹、月季（又名長春花）、菊花、芙蓉等花卉，緙工細密，色彩明麗，寓意「富貴長春」；第二單元「織造華美緙繡」，則呈現清宮緙繡的豐富題材與精美工藝。

皇帝的御筆書畫詩文，也是清宮緙繡重要的樣稿來源，尤以乾隆時期最為盛行。故宮說，第三單元「以御筆書畫詩文為中心的織繡」，展出孔子七十二代孫孔憲培之妻于氏率家人繡製的〈御製萬年枝上日初長詩意〉，構圖華美，色彩鮮麗，宮殿樓閣彷若仙境。〈清 緙絲大壽字〉則以慈禧太后書寫「壽」字為原型，朱紅大字內緙飾四季花卉，再以筆設色添染細節，展現書法、繪畫與織藝交融的創意巧思。

另外，例行展覽「國寶聚焦」本季則展出〈宋高宗后半身像〉與〈宋孝宗后半身像〉，畫中兩位皇后穿戴宋代后妃最高等級的禮服與冠飾，稱為「禕衣」（翟衣）與「九龍花釵冠」，用於受冊、親蠶、朝會等重要場合。「禕衣」上有成對雉雞紋飾，「九龍花釵冠」飾以九龍、西王母與群仙儀仗，點綴飛鳥、花卉等圖案，象徵皇后母儀天下及呼應西王母尊貴祥瑞的神聖形象。

許文美說，以筆墨勾勒聲音意象的畫境世界，也是本季書畫新展一大亮點。此次「悅耳—傾聽畫裡的聲音」主題展，精選描繪自然與人文聲音意境的「有聲」畫作，如「聽松」、「聽泉」、「聽雨」、「聽琴」等主題，邀請觀眾駐足傾聽畫裡的聲音。其中〈傳宋 許道寧 松下曳杖〉描繪湖畔蒼松翠竹成蔭，策杖文士自小徑走出，駐足凝聽松韻天籟，巾帽衣帶隨風揚起，顯得詩意盎然。