不是靠運動！日本人榮登「全球最瘦」 醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

不少人好奇為何日本人都那麼瘦，難不成是靠運動來維持身材嗎？台大醫院前兒科醫師蒼藍鴿（吳其穎）就透露，日本人瘦的關鍵不是靠運動，而是來自他們的「飲食與生活習慣」。

醫師蒼藍鴿在臉書分享，日本榮登全球最瘦的國家，肥胖率僅4％，是美國的十分之一，然而他們卻不像美國人那麼熱衷運動，但為何還能保持纖瘦體態，關鍵就在於「飲食與生活習慣」。

一、日常生活習慣

蒼藍鴿表示，早在1985年日本政府就提倡，一天要盡量攝取30種食材，便當裡每樣菜色都一點點，份量不多但營養豐富，熱量不爆表，身體也更均衡。

二、愛吃魚

日本人的日常飲食以魚類居多，從生魚片到一夜干等。蒼藍鴿指出，魚類富含高蛋白質、低脂肪，只要搭配不油炸、不重鹹的清淡料理方式，就可以吃得健康又不容易發胖。

三、無糖飲品

在日本「無糖飲品」是基本款，常見的販賣機賣的綠茶、烏龍茶都是無糖，咖啡也都以黑咖啡為主，降低糖量攝取，也會大大降低熱量。

四、通勤活動量大

在日本，多數人靠「走路＋搭車＋騎腳踏車」通勤，根據日本統計，上班族每日通勤時間平均約1小時19分鐘，加上都市節奏快，走路速度相對也加快，日常活動量自然提高，進而促進熱量消耗。