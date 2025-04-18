關稅衝擊 徵收碳費不變 彭啓明：提供資金、資源協助

美國對等關稅雖暫緩，但不少業者仍反映希望碳費緩徵。環境部長彭啓明今受訪重申，減碳目標不會變，徵收碳費也不變，目前正在盤點企業需求、衝擊，環境部會與經濟部一起加大輔導力道，針對企業提交自主減量計畫，給予資金或資源上的協助。

彭啓明今出席「2025台北國際蔬素食產業博覽會曁SDGsxESG蔬食永續高峰論壇」，會後被問及關稅衝擊，他說，目前正針對要繳碳費的281家企業進行個別處理，一家家看關稅對營收的衝擊，環境部會跟經濟部一起輔導。

他進一步說，企業須在6月30日提自主減量計畫，要投入經費、資源，環境部正在串連金管會、經濟部甚至壽險公會，看能否給予低利率貸款、政府免費資源協助，現在在盤點企業實際需求、衝擊，再啟動政府的協助機制。

彭啓明說，關稅不是全面衝擊，而是各行業衝擊多少的問題，這281家企業裡，半導體業衝擊不大，中小型排碳量2萬到3萬噸左右的企業有折扣，衝擊也不大，大家比較關注的傳產，比如石化產業衝擊在這次也沒有。有些產業喊很大聲，要求延後徵收碳費，但像是台玻一年碳費也僅繳1000萬左右。

他強調，整體減碳目標不會變，收碳費也不會變，政府會協助企業順利穩當度過轉型難關。