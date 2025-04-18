誤傳賣意麵？前Sinasera 24主廚楊柏偉：新餐廳籌備中

位於台東長濱、擁有「東台灣最難訂的餐廳」美譽的Fine Dining餐廳Sinasera 24，在2025年1月31日宣告結束營業後，主廚楊柏偉（Nick）的動向也備受矚目。尤其近日一篇採訪楊柏偉、以鍋燒意麵為主題的相關報導，更是吹皺一池春水，讓不少粉絲讀了文章之後紛紛敲碗「請問新店如何預約」、「在哪邊」、「先抽號碼牌」。

就在粉絲情緒沸騰之際，楊柏偉趕緊出面澄清，「這篇文章單純在聊我對於台南鍋燒意麵的情感」，他進一步指出，未來確實希望新餐廳裡「有一碗傳統但講究的鍋燒意麵，不管員工餐還是給專程用餐的客人。」身為台南人的楊柏偉表示：「對台南小孩來說，鍋燒意麵真的跟生活有密不可分的關係。」

不過楊柏偉特別強調，未來餐廳「並不會主打鍋燒意麵」；他同時呼籲大家要冷靜，「現在可以先約去吃鍋燒意麵啦！新店還需要一段時間，會再通知大家唷。」