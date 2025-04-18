女子摔入深溝導致「連枷胸」難呼吸 肋骨固定術助改善

苗栗縣50歲賴姓女子因意外失足跌入深溝，出現呼吸困難、嚴重胸痛情況，緊急送醫後，經胸部X光與電腦斷層檢查，發現有多處肋骨骨折，其中部分骨折處產生移位，形成典型的「連枷胸」合併出現肺挫傷與局部塌陷，導致嚴重的呼吸困難。醫療團隊立刻安排微創肋骨骨折固定手術，將骨折的肋骨固定回正確位置，使胸壁恢復穩定，病人呼吸狀況也改善。

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝表示，「連枷胸」是指相鄰3根以上的肋骨骨折，且每根肋骨有2處以上的骨折斷點。臨床上，任何重擊胸壁的外在撞擊力，例如車禍、從高處墜落、跌倒或運動傷害，都可能造成肋骨骨折，通常以第4對至第10對肋骨較易受到鈍挫傷或骨折。

他指出，針對輕微的肋骨骨折通常以保守治療為主，如止痛、呼吸治療與支持性照護。但是，多根肋骨出現節斷性骨折、嚴重錯位的「連枷胸」病人，常因局部劇烈疼痛而難以正常呼吸，形成換氣不足與低血氧的現象，可能造成呼吸衰竭而需要插管治療；斷裂錯位的肋骨也容易傷及肺部及血管，提高氣胸或胸腔大出血等併發症，此時就需要肋骨骨折固定手術的介入，以改善病人呼吸問題及降低併發症的發生率。

楊絡勝表示，這名病患接受微創肋骨骨折固定手術來穩定胸壁，透過鈦合金骨板與螺釘，將骨折的肋骨固定回正確位置，手術後病患的呼吸狀況明顯改善，不再需要高濃度氧氣支持，並逐步接受呼吸復健訓練，術後一周已能下床活動，並在兩周內順利出院。門診追蹤顯示，肋骨癒合情況良好，肺部功能也逐漸恢復。