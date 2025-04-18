鹽巴不要放冰箱！日廚師教正確保存方法：避開2處、綁橡皮筋會變質

鹽巴是最常見的調味料之一，民眾通常一買就是一大包，用不完就用橡皮筋綑綁然後冰在冰箱裡，不過這樣的保存是正確的嗎？日本廚師Papuchan提醒千萬不要這麼做，並教大家鹽巴的正確保存方法。

根據《Yahoo JAPAN》報導，Papuchan在自己的IG發文提到，冰箱可以保持食物的新鮮，看似是儲存食物的理想場所，但卻不適合把鹽巴放裡面，因為拿出來時可能會因為溫度的變化而導致水氣凝結，鹽巴吸收水分後就會受潮並結塊，因此他不建議把鹽巴放冰箱。

Papuchan建議只要將鹽巴常溫保存就好，但有兩個地方要避開，一個是瓦斯爐附近，因為高溫容易讓品質變差；另一個是水槽附近，容易累積濕氣，使得鹽巴變硬。

很多人買袋裝的鹽巴，沒用完都會拿橡皮筋將袋子綑綁起來，Papuchan表示只用橡皮筋綁不夠密封，水氣會透過縫隙進到袋內被鹽巴吸收。最好的保存方式就是放入密封容器中，然後再將容器放在溫度不會發生太大變化的櫥櫃中，這樣才能長久保存鹽巴並穩定品質。