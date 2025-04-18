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新冠夏季恐掀新一波流行 專家籲3大族群打疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國（左起）、疾病管制署急性傳染病組組長楊靖慧、疾病管制署署長莊人祥、台灣家庭醫學醫學會預防保健委員會教授吳至行、衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌，共同呼籲接種最新新冠JN.1疫苗。記者李青縈／攝影
台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國（左起）、疾病管制署急性傳染病組組長楊靖慧、疾病管制署署長莊人祥、台灣家庭醫學醫學會預防保健委員會教授吳至行、衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌，共同呼籲接種最新新冠JN.1疫苗。記者李青縈／攝影

今天夏季恐怕重演去年夏季的新冠疫情高峰威脅，但長者新冠JN.1疫苗接種量卻不到兩成，有超過9成5的新冠重症患者都沒有接種疫苗。專家指出，目前新冠疫苗不良事件通報率已經大幅下降，為因應可能夏季新冠疫情高峰，應至少施打一劑最新JN.1疫苗。

台灣家庭醫學醫學會預防保健委員會教授吳至行表示，去年新冠死亡率在7月攀升至全年最高點，新冠疫情並非專屬秋冬流行，今年也不能避免夏季新冠疫情高峰。感染新冠後可能對運動能力、認知能力、心理健康、感官能力與活力等有長期負面影響，因此必須透過疫苗接種預防感染。

然而，民眾新冠防疫的意識仍需加強，疾病管制署署長莊人祥表示，新冠併發重症中78％是長者，更有86%民眾沒有接種JN.1疫苗；65歲以上長者的死亡風險更18至29歲年輕人的97倍。但JN.1疫苗對全年齡預防重症保護力達61%、預防死亡72%；而長者保護立重症則高達81%、死亡也有85％。

根據調查，民眾不願意接種新冠疫苗，主要受到疫情嚴重程度與疫苗安全性的影響。衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌指出，JN.1疫苗更新注射劑型大幅降低不適反應，新冠疫苗不良事件從先前基礎劑每10萬人31.2件，下降JN.1到每10萬人3件。

台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國也說，不少民眾誤以為2至3年前接種過新冠疫苗就已足夠防護，但新冠病毒持續變異，必須更新疫苗才能誘發針對新變異株足夠的抗體。

為避免高風險族群在接種6個月後保護力下降，疾病管制署急性傳染病組組長楊靖慧指出，疾管署今年4月8日起提供，65歲以上長者、55至64歲原住民，以及出生滿6個月以上且有免疫不全及低下者共三大族群，只要距離第1劑疫苗接種時間滿6個月，可以接種第2劑JN.1疫苗。統計至6月底前，全台預估有近80萬人符合第二劑JN.1新冠疫苗。

長者中有高達8成患有慢性疾病，增加感染新冠後重症風險，吳至行說，因新冠併發重症而住進加護病房者10天內股直肌功能減少30%，住院患者認知功能下降宛如老了20歲。長者可能不怕自己生病，但卻擔心造成兒女麻煩，接種疫苗更是照顧自己的方法，若至今連一劑疫苗都尚未打應盡快補上。

莊人祥表示，JN.1新冠疫苗全國目前接種數約208萬人，65歲以上長者新冠JN.1疫苗接種率僅17.9%。預計6月世界衛生組織會決定今年10月的新冠疫苗選株，屆時會再評估採購量，但由於JN.1疫苗打氣較差，採購量評估施打狀況，以及Novavax合約數量，今年莫德納疫苗採購量可能會比去年550萬劑少。

新冠疫苗 死亡率 疫情

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