蘇花改中仁隧道4/30起試辦普通重型機車通行
公路局東區養護工程分局今天指出，台9線蘇花改中仁隧道將於4月30日起試辦開放普通重型機車（排氣量50～250c.c）通行，設有機車專用道，速限50公里，試辦至今年10月底。
蘇花改2020年1月全線通車，僅仁水隧道有開放機慢車通行，為兼顧不同用路通行需求，公路局擇定中仁隧道2022年9月開放大型重型機車通行，今年4月30日將試辦開放普通重型機車通行中仁隧道。
東區養護工程分局指出，中仁隧道試辦開放通行普通重型機車（排氣量50～250c.c），須走右側機車專用道，進隧道時開大燈，並與前車保持50公尺安全距離。
公路局東區養護工程分局金岳工務段長張芯瑋指出，中仁隧道為長隧道，考量效率與安全，已畫設獨立機車專用道，機車道和汽車道間設有50公分寬槽化帶。
張芯瑋指出，中仁隧道內汽車最高速限70公里，普通重型機車速限50公里，試辦期間會搜集相關數據、民眾意見進行分析，試辦至今年10月底。
中仁隧道連接和中至和仁段，為雙孔單線隧道，長約4800公尺，2020年1月6日通車，目前開放小型車、大客車、大貨車及大型重型機車行駛，4月30日起試辦普通重型機車通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言