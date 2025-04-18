消保處公布7縣市健身中心聯合查核 違規率超過一半

行政院消保處今天發布全台七縣市健身中心聯合查核結果，內容指出業者仍有多項缺失，其中建築安全管理及飲用水設備違規情況最為明顯，定型化契約也有半數以上共12家不符規定。已請主管機關督促地方政府要求業者改善。

消保處去年11月至12月進行健身中心聯合查核，範圍涵蓋基隆市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、高雄市及花蓮縣等地，共計查核21家健身中心。查核結果顯示，在建築安全管理部分，有近半數、共10家業者未符合規定，主要涉及未申報建築物公共安全檢查、未依規定辦理用途變更，以及未取得室內裝修許可等問題。

在消防安全管理方面，則有2家業者設備不符規定或未定期檢修。更令人憂心的是飲用水設備管理，有10家業者違規，主要未遵守每月設備維護及水質檢測的規定，甚至未將檢測維護紀錄公開於設備附近以供查驗。

此外，消保處也查出健身中心定型化契約及教練服務定型化契約皆有12家業者不符規定，主要違規問題包括未落實審閱期制度、未明定履約保障條款，或提供非金管會核准之電子支付機構作為履約保障工具。

其中違規情況最嚴重的健身中心包括：其中違規情況最嚴重的健身中心包括：苗栗的「海神健身館」在建築安全、飲用水設備管理及定型化契約等方面均有違規。新竹的「凱晨運動 KCS」涉及建築安全、消防安全、飲用水設備管理及定型化契約缺失。基隆「自由重量健身俱樂部」飲用水設備管理及定型化契約方面多項違規。

對於此次查核所發現的缺失，消保處表示，已要求地方政府督促業者立即改善，並將持續追蹤業者整改情形。消保處也提醒民眾，在簽訂相關契約時，務必詳閱契約內容，特別注意預收費用超過5000元以上的契約，確認契約內是否設有履約擔保條款，以確保自身權益。