沒性行為不會染HPV？ 國健署破迷思：共用浴巾也會感染

衛福部國健署推動人類乳突病毒（HPV）接種，今年公費接種對象將擴及國中男性。不過，許多民眾對接種HPV疫苗仍有迷思，認為無性行為就不會感染，或擔心疫苗影響生育能力。國健署說，HPV可透過皮膚、粘膜及體液傳染，共用浴巾等接觸汙染物行為，都有可能不慎染上HPV。另，HPV雖有輕微發燒、暈眩等副作用，但不會影響生育能力。

國健署長吳昭軍說，人類乳突病毒是一種非常普遍的病毒，與多種癌症及疾病有關，包括子宮頸癌、肛門癌、人類外生殖器癌、口咽癌及菜花，政府參考世界衛生組織建議，107年起採入校方式，提供國中女生公費HPV疫苗接種服務，近2年接種率皆達9成。

人類乳突病毒主要經由性接觸傳染，但也透過皮膚、黏膜、體液或接觸帶有人類乳突病毒的物品傳播，即便未發生性行為，仍有可能感染人類乳突病毒。吳昭軍表示，與他人共用浴巾，或私密部位接觸受病毒汙染物品都有機會感染，世衛組織懂計，9至14歲未曾發生性行為前，是接種HPV疫苗的最佳時間，可提供足夠免疫力，降低感染風險。

許多民眾擔心接種疫苗影響生育，吳昭軍表示，世衛組織、美國疾病管制與預防中心（CDC）等監測結果皆顯示，目前並無證據顯示HPV疫苗會影響生育能力，或導致嚴重不良反應。接種疫苗後最常見副作用為施打部位紅腫、輕微發燒、暈眩等，症狀通常在幾天內消失，極少數人可能出現過敏反應，但發生機率極低，整體安全性高。

另，吳昭軍說，疫苗無法100%預防所有型別的人類乳突病毒，仍須定期做子宮頸抹片篩檢確保健康，建議25歲以上女性每3年進行至少1次的子宮頸抹片檢查，及早發現子宮頸細胞病變並介入治療，降低癌變風險，民眾平時應保有安全性行為及維持健康生活習慣，以達到更全面的保護。民眾對HPV疫苗有任何疑問，可撥打全國HPV疫苗專線0800-88-3513。