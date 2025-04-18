快訊

小S大女兒Elly「沒能見大S最後一面」 曬夜空照吐13字惹哭網友

整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

梵蒂岡的傳教戰略？中國與教廷「秘密會議」

聽新聞
0:00 / 0:00

中部以北午後注意熱力對流發展 專家：下午出門帶雨具

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高空短波槽偏北通過台灣以北，地面鋒在台灣以東到琉球群島一帶建立，底層暖溼空氣有變得比較明顯，台灣附近大氣不穩定度提高。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
高空短波槽偏北通過台灣以北，地面鋒在台灣以東到琉球群島一帶建立，底層暖溼空氣有變得比較明顯，台灣附近大氣不穩定度提高。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

目前各地多雲到晴為主，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，注意午後中北部、東北部、東部山區熱力對流的發展情況。

他說，高空短波槽偏北通過台灣以北，地面鋒在台灣以東到琉球群島一帶建立，底層暖溼空氣有變得比較明顯，台灣附近大氣不穩定度提高。北部、東部外海有對流系統發展，不過對陸地上直接影響的機會較低。

吳聖宇表示，今天到明天比較需要注意的是午後陸地上中北部、東北部、東部山區熱力對流的發展情況，雖然預報看起來雨量不大，但實際變化仍要留意。平地部分，以北部、東北部比較有機會受影響，午後外出建議攜帶雨具備用。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

雨量

延伸閱讀

喜劇演員「天殘」陳屍住處頂樓！姓名學專家：取名不要逆天而行

今天高溫悶熱午後雷雨 下周二晚起全台廣泛降雨且轉涼

美專家：中國打造受害者形象 未必拋售美債反擊關稅

白葡萄酒喝起來都一樣？ 專家曝初學者應試的「4種方向」

相關新聞

愈來愈熱、北部午後雨 下周二晚起變天全台雷雨又降溫

未來幾天暖熱，要防曬、多補充水分。中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，周末北台灣、山區留意午後雷陣雨。這段時間金馬容易有霧，...

新冠夏季恐掀新一波流行 專家籲3大族群打疫苗

今天夏季恐怕重演去年夏季的新冠疫情高峰威脅，但長者新冠JN.1疫苗接種量卻不到兩成，有超過9成5的新冠重症患者都沒有接種...

北部今轉雨 吳德榮指這天全台飆35度恐創今年最熱 下周三起防強對流

今晨平地最低氣溫約17至21度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨...

鹽巴不要放冰箱！日廚師教正確保存方法：避開2處、綁橡皮筋會變質

鹽巴是最常見的調味料之一，民眾通常一買就是一大包，用不完就用橡皮筋綑綁然後冰在冰箱裡，不過這樣的保存是正確的嗎？日本廚師Papuchan提醒千萬不要這麼做，並教大家鹽巴的正確保存方法。

1類人「免疫系統叛變」致菜瓜布肺 醫：最終恐呼吸衰竭

今年57歲的馬妞（馬維欣）多年前因為咳到睡不著，檢查後才發現肺部纖維化就像是「菜瓜布」，去年更透露罹患12種疾病，包括免...

誤傳賣意麵？前Sinasera 24主廚楊柏偉：新餐廳籌備中

位於台東長濱、擁有「東台灣最難訂的餐廳」美譽的Fine Dining餐廳Sinasera 24，在2025年1月31日宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。