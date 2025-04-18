聽新聞
0:00 / 0:00
中部以北午後注意熱力對流發展 專家：下午出門帶雨具
目前各地多雲到晴為主，不過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，注意午後中北部、東北部、東部山區熱力對流的發展情況。
他說，高空短波槽偏北通過台灣以北，地面鋒在台灣以東到琉球群島一帶建立，底層暖溼空氣有變得比較明顯，台灣附近大氣不穩定度提高。北部、東部外海有對流系統發展，不過對陸地上直接影響的機會較低。
吳聖宇表示，今天到明天比較需要注意的是午後陸地上中北部、東北部、東部山區熱力對流的發展情況，雖然預報看起來雨量不大，但實際變化仍要留意。平地部分，以北部、東北部比較有機會受影響，午後外出建議攜帶雨具備用。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言