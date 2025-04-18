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下周鋒面影響達長達3天 粉專：可能擺盪滯留、並非梅雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周日水氣增多，大台北、基隆、桃園一帶偶爾有零星雷陣雨的機會，尤其午後至夜晚在熱力作用下，雷陣雨機率稍高󠀠󠀠。本報資料照片
今天至周日水氣增多，大台北、基隆、桃園一帶偶爾有零星雷陣雨的機會，尤其午後至夜晚在熱力作用下，雷陣雨機率稍高󠀠󠀠。本報資料照片

北台灣天氣逐漸轉變，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天至周日期間鋒面位於台灣北方不遠處，水氣增多，各地雲量略為增加。󠀠大台北、基隆、桃園一帶偶爾有零星雷陣雨的機會，尤其午後至夜晚在熱力作用下，雷陣雨機率稍高󠀠󠀠，其他地區天氣仍算穩定。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這幾日西南或偏南風環境，整體感受更加悶熱。室外活動留意防曬，並適時補充水分。󠀠󠀠

至於下一次較明顯的天氣變化，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計會在下周三，屆時鋒面可能影響台灣，並在附近擺盪、滯留，影響時間可能持續到下周六。󠀠󠀠󠀠這段期間容易出現雷陣雨，天氣將變得相當不穩定，留意天氣變化。

不過，下周影響台灣的鋒面並非梅雨鋒面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，4月底前，雖然會陸續有幾次鋒面影響，但這些鋒面大多影響一兩天就離開了，屬於短暫通過型，並不符合梅雨鋒面那種滯留、多日降雨的特徵，距離梅雨季還稍有距離。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 颱風

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