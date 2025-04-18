愈來愈熱、北部午後雨 下周二晚起變天全台雷雨又降溫

未來幾天暖熱，要防曬、多補充水分。中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，周末北台灣、山區留意午後雷陣雨。這段時間金馬容易有霧，往返留意航班資訊。明天、下周一、下周二因西南風，沿海地區注意強風。下周二晚起鋒面接近，下周三影響台灣。

她說，未來幾天到下周二之前沒有明顯涼空氣，加上西南風影響，以及下周一、周二中南部晴朗，高溫部分都在30度以上，有些條件比較特殊的地方，不排除溫度更高一些。

周末期間天氣整體來說相當溫暖悶熱，不過，謝佩芸表示，在北台灣因為受到鋒面比較接近的影響，可能會有零星短暫雨，各地山區中午過後也要留意午後雷陣雨。

今天的天氣現況，謝佩芸表示，台灣東方海面上有一個鋒面系統，整個雲系從東方海面延伸到華南地區，所以今天台灣上空雲量相對比較多一些，各地上午多雲，甚至有些地方晴朗為主。整體來說，水氣比昨天增加，中午過後在熱力作用影響下，山區、北部地區留意可能有午後雷陣雨出現。

謝佩芸表示，東方海面有鋒面系統，未來幾天北部海面也是有鋒面建立並通過，周末兩天會有鋒面通過北部海面，帶來比較不穩定的環境。預計下周一到周二白天相對空檔，不過，下周三又有一道鋒面系統接近並影響台灣，下周三鋒面通過的時候，天氣會變得不穩定很多。

今天各地上午多雲到晴為主，謝佩芸表示，溫度也是相當的高，西半部地區可以來到30度以上，尤其中南部地區可能會有33、34度左右高溫，感受上相當悶熱，東半部地區也有28到29度。降雨方面，山區留意午後雷陣雨，北部地區中午過後可能也會有局部午後雷陣雨。

降雨趨勢，謝佩芸表示，周末兩天和今天類似，鋒面比較接近，水氣比較增加，雖然大部分時間天氣大致上還是穩定，北部地區零星短暫雨，各地山區、東北部留意午後雷陣雨，中南部平地多雲到晴、溫度比較悶熱。下周一到下周二白天，北邊的鋒面已經通過了，整體來說水氣減少，晴到多雲天氣為主，只有東北部地區有零星短暫午後雷陣雨。

謝佩芸表示，但是到了下周二晚上，隨著鋒面逐漸接近，北部、東北部天氣變得不穩定。尤其下周三鋒面通過時，全台各地容易短暫陣雨或雷雨出現，天氣相當不穩定。金馬未來幾天相對比較不穩定，容易有陣雨或雷雨出現。在整個鋒面通過之前，金馬容易有霧，交通往返留意航班資訊。