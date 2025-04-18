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環境何時有利梅雨鋒面的建立？ 賈新興曝最新預測

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
5月26日至6月1日環境有利梅雨鋒面建立。聯合報系資料照
5月26日至6月1日環境有利梅雨鋒面建立。聯合報系資料照

環境何時有利梅雨鋒面的建立？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，短期氣候預測顯示，研判5月降雨以午後天氣型態為主。有利梅雨建立環境指標預測，5月26日至6月1日環境有利梅雨鋒面建立。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天，午後嘉義以北山區及花東山區有零星短暫雨， 桃園以北亦有零星短暫雨。周日鋒面掠過台灣北部近海，清晨北海岸至基隆一帶及大台北的北側有零星短暫雨，午後嘉義以北山區及宜花有局部短暫雨。下周一，台中以北及宜花有零星短暫雨，午後南投以北及宜花東亦有零星短暫雨。下周二，午後宜蘭山區有零星短暫雨。期間，周日至下周二台東有局部火燒風發生的機率。

賈新興表示，下周三至下周四受華南水氣移入，嘉義以北轉有局部短暫陣雨或雷雨，台南以南及宜花東亦有局部短暫雨。下周五至下周六受鋒面影響，其中，下周五嘉義以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以南亦有局部短暫雨。下周六，彰化以北及宜蘭有局部短暫雨，午後彰化以南及花蓮亦有局部短暫雨。27日，中南部山區有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

嘉義 賈新興 鋒面

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