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今天高溫悶熱午後雷雨 下周二晚起全台廣泛降雨且轉涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天後續鋒面對台灣本島的影響仍有限，僅北部及西北部地區偶有短暫陣雨發生，整體雨勢偏弱。聯合報系資料照
今天後續鋒面對台灣本島的影響仍有限，僅北部及西北部地區偶有短暫陣雨發生，整體雨勢偏弱。聯合報系資料照

今天天氣已有些微變化，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，隨著北部海面的鋒面逐漸向東發展，台灣附近雲量略增，各地普遍較為陰沉天氣，北部海面上也陸續有零星對流發展並向東移動。

他說，今天後續鋒面對台灣本島的影響有限，僅北部及西北部地區偶有短暫陣雨發生，整體雨勢偏弱。白天雲縫間仍有陽光露臉，各地氣溫普遍偏高且悶熱，白天活動應留意防曬及補充水分。午後受到熱力作用影響，加上大氣條件較不穩定，中北部及東部山區有局部短暫陣雨或雷雨發生機會。

周末期間的天氣型態與今天類似，林孝儒表示，將有另一道微弱鋒面略過北部海面。雖然鋒面強度不強，對本島的直接降雨影響仍有限，僅台灣海峽可能有局部對流雲系發展並東移，為西北部帶來些許短暫陣雨。

林孝儒表示，午後因大氣持續偏不穩定，山區對流易發展，午後雷陣雨機率較高。若前往山區，務必攜帶雨具，並留意午後局部雷陣雨發展。白天期間雖偶有雲層遮蔽，未雨時仍有陽光露臉、氣溫悶熱。

林孝儒說，下周一至下周二白天，鋒面遠離後，台灣將轉為高壓迴流環境，各地為晴時多雲、氣溫偏高但較穩定的天氣型態。

不過，林孝儒表示，下周二晚間起至下周三，將伴隨新一道鋒面由北自南通過，屆時全台天氣將有明顯變化。不僅氣溫轉涼，也可能帶來較廣泛的降雨，局部地區有機會出現較大雨勢。目前對降雨的範圍與強度仍有不確定性，要關注最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 鋒面

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