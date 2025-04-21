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遇到怎麼辦？愛說閒話的人恐有心理問題 心理師教你神回自保

聯合新聞網／ 綜合報導
心理師指出愛說人壞話通常是為了掩飾自卑感。職場情境示意圖。圖／Ingimage
心理師指出愛說人壞話通常是為了掩飾自卑感。職場情境示意圖。圖／Ingimage

根據日媒「otona x answer」報導，在職場上或是日常人際關係中，總是會遇到愛說他人壞話的同事或朋友，讓許多人感到困擾。心理諮商師平井綾乃指出，這類行為往往源於自信不足，透過貶低他人以獲得心理上的優越感，甚至可能反映更深層的心理問題。

報導中指出，愛講人閒話的人，可能是為了掩飾自身的自卑感與不安。他們藉由放大他人的缺失，在自己心中將此一現象合理化，藉此逃避和壓抑缺乏自信的自我。此外，習慣從負面角度解讀事物的人，也容易對他人持批判態度。若長期無法停止說他人壞話，可能涉及偏差的人格傾向，例如有部分「人格障礙」，尤其在嚴重干擾人際關係時，就有必要考慮尋求專業協助。

對此類行為，專家也提供處理方式的建議。若身邊有人經常說他人壞話，最理想的做法是直接遠離該群體，因為和只會以優劣來評價他人的人相處，對個人並無益處。但若是工作或學校等不得不合作的情況下，則建議練習「裝傻」與「模糊立場」，像是以「是喔？」、「我第一次聽說」、「我不是很清楚耶」等模糊語氣回應，避免被拉進是非的旋渦裡。

總體來說，說人壞話不僅是人際關係的地雷，也可能反映自身的心理問題。學會面對這樣的人，並劃清界線，是保護自己的重要課題。

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