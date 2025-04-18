迎夏季澎湖花火節振興國旅 布袋商港啟用這2項客運旅運設施

嘉義縣布袋商港是台灣本島距澎湖最近港口，行政院核定發展定位為離島客貨運輸及觀光遊憩港口。疫情解封，國人紛紛出國旅遊，布澎藍色公路上月恢復開航，清明連假旅客數較去年減少，為迎接下月澎湖花火節，布袋港繼新啟用服務中心，最近再啟用2座浮動碼頭，以及連接旅客中心至浮動碼頭間的風雨走廊，提升旅運設施服務品質。

布袋商港由高雄港務公司布袋管理處負責經營管理，主要從事布袋澎湖客貨運輸服務提供。2022年3月啟用的旅客服務中心，空間寬敞，動線流暢，獲得航商及旅客正向評價。

澎湖與布袋之間航線，除台航公司台華輪，還包括滿天星、凱遊、海有與百麗等4家航運8艘客輪航行，每天最高運能可達1萬人次，去年有「太吉之星3號」加入，提升澎湖觀光旺季運輸能量，紓解空運負擔。

布袋管理處說，冬季停航半年的布袋-澎湖客運航季，3月21日恢復，4月迎接第1個清明連假，統計3日至6日各有30艘次客船進出港，出港旅客7692人次、進港旅客7683人次，合計1萬5375人次；較去年清明連假各有33艘次客船進出港，出港旅客8909人次、進港旅客8982人次，合計1萬7891人次略減2516人次。

為提供旅客優質旅運服務，除已啟用旅客服務中心外，再啟用2座浮動碼頭，可提供4席客船船席，縮短旅客登船行走距離，提供無障礙登船服務；另啟用連接旅客中心至浮動碼頭間之風雨走廊，持續提升旅運設施服務品質，期能提供旅客賓至如歸之感受。