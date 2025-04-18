北部今轉雨 吳德榮指這天全台飆35度恐創今年最熱 下周三起防強對流

今晨平地最低氣溫約17至21度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨華南雲系東移，其中含水量還不多；輻射冷卻弱，低溫續回升。

今天華南雲系東移，北台灣氣溫微降，各地仍偏暖；吳德榮說，大氣漸不穩定，北部地區偶有局部短暫陣雨，中部以北山區午後亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率；西半部及金馬起霧的機率漸提高。北部17至29度、中部20至32度、南部21至35度、東部18至32度。

明天鋒面接近，持續暖熱，吳德榮表示，中部以北山區午後及北部地區、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周日仍偏暖，微弱鋒面影響，中部以北轉有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周末兩天西半部及金馬有起霧的機率。

他說，下周一、周二天氣好轉、氣溫升，下周二將創今年以來最高溫，大部分地區高溫達35度以上，熱如盛夏。下周三至周六另一波鋒面南下，再轉有局部陣雨或雷雨，天氣轉涼，這波持續的時間久、也很不穩定，這期間遇劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率高；27日鋒面遠離、天氣逐漸好轉。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。