聽新聞
0:00 / 0:00
北部變天防雷雨 下周三鋒面+東北季風全台降溫轉溼涼
今天各地雲量稍增多，中央氣象署表示，北部地區偶有零星短暫陣雨，中午過後北部地區及各山區也有短暫雷陣雨發生的機率。
今天氣溫方面，各地仍是溫暖偏熱，西半部高溫29至32度，東半部也有27、28度，夜晚清晨各地低溫普遍20至23度。離島部分，澎湖晴時多雲，氣溫22至28度，金門陰時多雲，氣溫20至27度，馬祖陰時多雲，氣溫19至25度。
明天鋒面接近水氣增多，周日鋒面通過北部海面，北台灣降雨機率稍提高，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，中午過後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。
下周一天氣相對穩定，各地為多雲到晴，北部地區偶有零星短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有零星短暫陣雨。
下周二白天天氣仍相對穩定，各地為多雲到晴，晚起另一鋒面接近，北部及東北部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，東部地區亦轉為零星短暫陣雨。
下周三鋒面通過及東北季風增強，各地氣溫下降，北部、東北部轉涼較明顯；天氣不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨。
下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；華南雲雨區東移，各地天氣仍不穩定，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。
下周五至27日台灣附近水氣偏多，各地天氣仍不穩定，容易有局部短暫陣雨；東北季風持續影響，北部及東北部天氣仍較涼。
下周二前金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，離島交通往返注意航班資訊。春季天氣變化快速，後期天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言