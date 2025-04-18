漂蕩世界的台灣智慧 成大策展台灣館前進威尼斯建築雙年展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第19屆威尼斯建築雙年展大會策展人卡洛‧拉蒂（Carlo Ratti）和台灣九典聯合建築事務所合作設計「國家圖書館南部分館暨典藏中心」，其設計案「書山」也成為台灣館的展品之一。圖／九典提供
第19屆威尼斯建築雙年展大會策展人卡洛‧拉蒂（Carlo Ratti）和台灣九典聯合建築事務所合作設計「國家圖書館南部分館暨典藏中心」，其設計案「書山」也成為台灣館的展品之一。圖／九典提供

第19屆威尼斯建築雙年展即將於五月10日開展。由成大團隊策畫、國美館主辦的台灣館17日舉行展前記者會。策展人薛丞倫表示，本屆是歷屆台灣館舉辦最多國際論壇的的一次，而本屆大會策展人卡洛‧拉蒂（Carlo Ratti）和九典聯合建築師事務所合作設計「國家圖書館南部分館暨典藏中心」，其設計案「書山」也成為台灣館的展品之一。

國美館指出，台灣館主題「【無】信仰：漂蕩世界的台灣智慧」以大會主題「智慧‧自然‧人工‧集體（Intelligens. Natural. Artificial. Collective.）」為基礎，重新審視台灣在既有的歷史脈絡基礎上「漂蕩的智慧」，面對不可預測的外部自然災害或地緣政治，在全球化與漂蕩危殆的未來之下，建築在灰色地帶的韌性。

本屆台灣館匯聚17組團隊的作品，由成大師生與業界建築師共同合作。其中參展作品「邊界彈性」是關於台南鐵路地下化的建設，對未來容積的信仰，成為一根根透明的壓克力棒，宛如拜拜插香的造型象徵大家都可以決定容積的移轉。「大員與威尼斯：體現的島嶼共和國智慧」則以辦桌將台南蕃薯崎街廓模型，透過旋轉讓內部翻轉到外部、外部騎樓翻轉到內部，反向對照威尼斯島嶼街廓與騎樓的都市歷史。

作品「氣候正義」揭露在追求高科技高速度發展中集體需要面對的環境議題。參展團隊以高科技電子紙標籤建構了一座供桌般的科技島裝置，都市熱島焚燒似的影像輪播在電子紙與晶片的控制，啟發觀眾反思來回於科技島與生態島的兩種信仰之間。

薛丞倫表示，本次展場設計採用「島嶼」概念貫穿全場，以一座「科技島」裝置為核心，上方結合E Ink電子紙輪播台灣地景照片，呈現科技發展對台灣地景的影響。展場周邊展示以模型形式呈現的提案作品，每一個提案均附有研究書冊或影音QRcode，幫助參觀者深入探究。另一件亮點裝置「光明燈牆」，正面由數個內附神像的光明燈組合而成，背面則是佈滿發光裝置的控制晶片和線路。此外，現場將定時播放入圍2024年奧斯卡紀錄短片的影片「金門」，導演江松長以金門的日常樣貌，隱喻台灣的認同處境和不確定性。

台灣館也將舉行一系列的國際論壇，主題包含與威尼斯建築大學交流兩地的「建築教育」、談高等教育與產業創新的「生活未來式－學士服與城鎮」、以台灣和法國為例的「台灣建築博物館與建築策展」、集結國內外知名建築師的「內與外：漂蕩與全球流變中的實踐」、導賞展覽的「漂蕩世界的台灣智慧」，以及江松長討論「介於之間的智慧」，共計6場。成大建築系也將在今年7月帶領師生於威尼斯進行「國際韌性建築暑期工作坊」，對建築教育、創新及台灣在全球建築領域中不斷變化的角色進行深度交流與學習。

威尼斯建築雙年展台灣館參展作品「邊界彈性」是關於台南鐵路地下化的建設，對未來容積的信仰成為一根根透明的壓克力棒，宛如拜拜插香的造型象徵人人都可以決定容積的移轉。圖／國美館提供
威尼斯建築雙年展台灣館參展作品「邊界彈性」是關於台南鐵路地下化的建設，對未來容積的信仰成為一根根透明的壓克力棒，宛如拜拜插香的造型象徵人人都可以決定容積的移轉。圖／國美館提供
第19屆威尼斯建築雙年展台灣館策展人薛丞倫介紹參展內容。記者陳宛茜／攝影
第19屆威尼斯建築雙年展台灣館策展人薛丞倫介紹參展內容。記者陳宛茜／攝影

信仰 威尼斯建築雙年展 建築師

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