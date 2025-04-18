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元氣最愛問／按壓黃金穴位 增強腦力防失智
中醫穴位按摩也能防失智。恩主公醫院中醫部部長張晉賢在「元氣最愛問」節目中指出，人體有許多與認知功能相關的穴道，適當刺激有助延緩老化、舒緩失智症周邊症狀，日常生活中可透過按壓頭、手、足、腰等特定穴位，達到保健效果。
簡單好記的三大黃金穴道
對於忙碌的現代人，張晉賢建議，可以按壓頭部的「百會穴」、手部的「內關穴」，以及足部的「三陰交穴」等三大黃金穴位，對於血液循環、經絡疏通、安神定志、益智醒腦等都有幫助。
張晉賢說，按壓穴位雖能刺激腦部活動、增進記憶力，但絕非萬靈丹，預防失智仍需從均衡飲食、規律運動、保持良好睡眠與積極社交等生活習慣全面著手，才能維持身心健康、延緩老化。
穴位按壓3原則
1.穴位按壓不是愈痛愈好：不需力道過猛，感覺痠脹即可。
2.按壓時間3到5分鐘：避免過久刺激。
3.輪替使用穴位：不同穴位輪流按壓、左右手輪流，效果更佳。
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