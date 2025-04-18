健康你我他／雙手當血漿袋掛勾 搶救戰士生命

急診對我來說是個陌生地方，爸媽年老病痛都是姊姊在處理，假日到病房探視爸媽，通常已脫離急診範疇，感謝醫護人員即時協助醫治。

在部隊演習操練是常態，落實操演實戰訓練，同時要確保官兵生命安全。有次在恆春基地火砲射擊操練結束，中午用餐時後山傳來爆炸聲響，是不尋常警訊，接著緊急電話響起，告知友軍通信兵撤收被覆線，誤踩未爆彈多人受傷，需直升機支援後送，直覺反應即下卸已裝載歸建之軍品，開車暖機等待接收傷患。

任務派遣與原先歸建申請不同，需重新報備處理，手續繁雜易耽誤醫治時機，身為督導官理所當然扛起責任，一切以救人為先，飛機先起飛，後續協調報告由地面幹部按標準作業程序處理。沿途經過屏東機場下滑道、高雄機場管制地帶，全都幫忙淨空優先通過。

飛機上兩位受傷戰士鮮血不斷流著，護理士忙著止血與輸送血漿，我在狹小機艙跪在甲板上用雙手充當點滴與血漿袋掛勾，只盼快速送達醫院。當目視鳳山軍醫院對面營區運動場，停放兩輛白色救護車，也就放心了。

回想直升機在無預知狀況下運送傷患，無固定架、無安全繫帶，稍有疏失或飛機遇故障緊急處置，那是極危險的，還好一切都平安順利，直升機能救回戰士性命，彰顯其特性與價值，謝謝醫護士無懼風險勇敢參與。