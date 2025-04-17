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洗髮露改善掉髮？業者「誇大療效」挨罰60萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處人員針對化粧品標示廣告查核。圖／台中市食安處提供
台中市食安處人員針對化粧品標示廣告查核。圖／台中市食安處提供

化妝品網購風行，台中市食安處今公布，去年查獲85件違規化妝品廣告，總裁罰金額426萬元，其中一款洗髮露更因宣稱具有「改善掉髮」、「促進生長速度」等醫療效能字眼，違反化妝品衛生安全管理法，挨罰60萬元。

食安處指出，近年網路廣告行銷手法，包括使用前後對照圖、消費者見證影片等，甚至任意引用國外研究等，試圖營造產品具明顯功效的印象。然而，化妝品僅供外部使用，僅可用於清潔、保養或美化，絕不得宣稱具有醫療效能。

食安處分析，去年查獲案件，以網路廣告最為普遍，占87.1%、74件，其次為電視與廣播廣告占12.9%、11件，違規商品以乳霜、面膜、洗髮精、精華液等為主，常出現「抗過敏」、「消炎修復」、「促進膠原蛋白」、「除皺除疤」等違法字詞，且部分產品雖添加中草藥成分，業者卻引用「本草綱目」內容宣稱「具殺菌、消炎、治療效果、達到醫美級效果」，嚴重誤導消費者。

食安處指出，為保護市民健康與權益，市府除持續強化各媒體平台的廣告監控，也針對化妝品廠商與媒體業者辦理法規講習，課程中說明業者如何撰擬合規的廣告文案，提醒宣傳內容所引用資料必須具備客觀、公正且能證明「產品」施用於人體有效的試驗數據，不得僅以成分資料作為佐證。

食安處提醒，化妝品廣告不得含有虛偽、誇大或宣稱醫療效能等內容，違者將依法處分；若涉及虛偽、誇大者，可罰4萬至20萬元；若涉及宣稱醫療效能，則可罰60萬至500萬元，相關法規與廣告刊登例句，可至衛福部食品藥物管理署網站查詢。

化妝品 廣告 食安

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