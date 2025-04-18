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三高防治888計畫 拚5年願景

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
衛福部統計，與「三高」高血壓、高血糖、高血脂及相關慢性病，在國人十大死因中就占五項。 圖／聯合報資料照片
衛福部統計，與「三高」高血壓、高血糖、高血脂及相關慢性病，在國人十大死因中就占五項。 圖／聯合報資料照片

三高是國人健康首要大敵，行政院昨通過「三高防治八八八計畫」。行政院長卓榮泰指出，預計二○三○年，將八成病友納入照護網，讓照護網內的八成病友接受生活習慣諮詢，且讓八成病友的病情獲得控制，藉此達成「健康台灣」願景。

衛福部統計，與「三高」高血壓、高血糖、高血脂及相關慢性病，在國人十大死因中就占五項，包含心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病及急性腎衰竭及慢性腎病，每年約六點二萬人死於三高相關疾病，占總死亡人數約百分之卅，該類疾病健保支出一年約為一千七百億元。

台灣人口快速高齡化，今年三月台灣六十五歲以上人口已達約四五四萬人，占總人口百分之十九點四二，導致慢性疾病發生增加。卓榮泰指出，衛福部去年推動「三高防治八八八計畫」，盼從「預防醫學」協助民眾自我健康管理，從疾病根源因子及改善生活型態，守護國人健康。

為及早發現及介入，衛福部指出，民眾可運用政府提供的免費健檢如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等；以成人預防保健服務為例，自今年一月起，新增卅至卅九歲民眾每五年接受一次成人健檢服務，預計三二○萬人受惠。

衛福部指出，檢查為三高患者納入「大家醫計畫」，二○二三年估計全國五三四萬名三高病人中，約六成已納入健保相關慢性病照護方案，由醫療團隊介入，並導入生活型態評估，提升病人自我管理能力，控制三高等相關慢性病病程，同時建置家醫大平台，強化數位轉型整合個人就醫及健康資料，協助醫師追蹤病患健康資訊。

當若發現三高偏高但未得病，衛福部指出，民眾可至參與代謝症候群計畫的診所尋求協助，診所會提供健康行為指導，目前已超過三千家診所、近五千位醫師加入，收案管理約卅五萬人，近兩成逆轉為非代謝症候群。

十大死因 三高相關占5名 製表／黃婉婷
十大死因 三高相關占5名 製表／黃婉婷

健檢 慢性病 衛福部

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