聽新聞
0:00 / 0:00

監所環境差 專家籲法務部增公衛預算

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

監獄醫療需求增加，健保經費不足使用，衛福部健保署曾向法務部請求編列預算支應，但對方回函以「業務分工有別」而回絕。督保盟發言人滕西華說，監所醫療費用法務部難辭其咎，監所環境不佳，收容人就診最大宗是「疥瘡」，法務部應編列公共衛生經費，並保障監所醫療人員安全。

「監所環境不好，許多受刑人生病，此已侵犯受刑人權益。」滕西華曾赴監所參訪，關注醫療議題，她發現監所環境不佳，病人最常看診項目竟是環境髒亂導致的疥瘡，法務部應編列公衛預算，並聘用公衛專家，進行環境消毒。

滕西華表示，監所門診次數上升異常快速，除收容人增加外，是否有收容人把看診當作放風，藉故反覆提出看診需求，以規避其他監所活動，法務部及健保署應設法監測，進一步強化管理措施。

另於健保會中牙醫代表指出，牙醫師從事監所醫療須使用尖銳器械，但因醫療對象是收容人，許多醫師擔心自身安危。滕西華說，對於監所醫護人員安全，法務部應負責為醫護人員購買保險，並派員落實人身安全保障。

健保署 法務部 滕西華

延伸閱讀

腸活專家推薦喝一款「神奇飲料」：增加腸道好菌還能抗憂鬱

車內常見1物竟藏毒！專家警告：夏天特別危險「罹癌風險增」

父亡、母重病、兄墜樓 健保愛心專戶代償她14萬醫療費

騎車衝法務部找部長又嗆調查局 抗議常客田山盛國要被辦了

相關新聞

監所醫療費缺口 擬挪罕病預備金

矯正機關收容人增加，許多受刑人為長刑期或高齡者，造成醫療需求增加。健保總額歷年編列用於監所醫療預算未大幅成長，去年產生二...

個別總額 醫界憂非緊急手術恐被延遲

衛福部健保署個別醫院總額制度，台北區四月起實施，台大醫院院長吳明賢日前表示，憂心制度上路後，發生醫療人球事件。新光醫院副...

三高防治888計畫 拚5年願景

三高是國人健康首要大敵，行政院昨通過「三高防治八八八計畫」。行政院長卓榮泰指出，預計二○三○年，將八成病友納入照護網，讓...

「違反協商 任意動用預算」 督保盟：健保會喪失功能

監所收容人醫療需求增加，歷年健保編列預算已無法支應，衛福部健保署將動用罕病、Ｃ肝等專款預備金支應。督保盟發言人滕西華說，...

洗髮露改善掉髮？業者「誇大療效」挨罰60萬元

化妝品網購風行，台中市食安處今公布，去年查獲85件違規化妝品廣告，總裁罰金額426萬元，其中一款洗髮露更因宣稱具有「改善...

獨／史上首次！健保署擬用總額其他預備金 補足監獄醫療費

矯正機關收容人增加已導致監所超收，許多受刑人為長刑期或高齡者，醫療需求高漲。健保總額預算歷年編列用於監所醫療預算未大幅成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。