監所環境差 專家籲法務部增公衛預算

監獄醫療需求增加，健保經費不足使用，衛福部健保署曾向法務部請求編列預算支應，但對方回函以「業務分工有別」而回絕。督保盟發言人滕西華說，監所醫療費用法務部難辭其咎，監所環境不佳，收容人就診最大宗是「疥瘡」，法務部應編列公共衛生經費，並保障監所醫療人員安全。

「監所環境不好，許多受刑人生病，此已侵犯受刑人權益。」滕西華曾赴監所參訪，關注醫療議題，她發現監所環境不佳，病人最常看診項目竟是環境髒亂導致的疥瘡，法務部應編列公衛預算，並聘用公衛專家，進行環境消毒。

滕西華表示，監所門診次數上升異常快速，除收容人增加外，是否有收容人把看診當作放風，藉故反覆提出看診需求，以規避其他監所活動，法務部及健保署應設法監測，進一步強化管理措施。

另於健保會中牙醫代表指出，牙醫師從事監所醫療須使用尖銳器械，但因醫療對象是收容人，許多醫師擔心自身安危。滕西華說，對於監所醫護人員安全，法務部應負責為醫護人員購買保險，並派員落實人身安全保障。