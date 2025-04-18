「違反協商 任意動用預算」 督保盟：健保會喪失功能

監所收容人醫療需求增加，歷年健保編列預算已無法支應，衛福部健保署將動用罕病、Ｃ肝等專款預備金支應。督保盟發言人滕西華說，政府此舉是慷健保之慨，健保是收取民眾保費而來，若違反協商決議的款項用途，任意動用預算，未來如何向民眾說明要調漲保費，健保會照政府意願通過此案，已名存實亡。

滕西華說，從今年總額協商，衛福部違反協商原則核定健保成長率，到今年首次健保會就通過，上屆委員認為不宜通過的監所醫療費用議案，足見健保會「只有組織、沒有功能」，政府隨心所欲動用預算。監所醫療人員風險確實比一般門診高，但在去年總額協商時，監所醫療相關計畫就沒有保障點值每點一元。

醫改會研發組副組長吳奎彥說，一一三年總額協商已明定預算間不可互相流用，也就是這筆預備金預算，不可以任意用於原先編列預算以外的用途，若衛福部認為窒礙難行，應修正規定，或爭取公務預算支應，才是負責任做法。

「健保署要當好人，可以保障監所醫療點值，但協商時就應提出。」滕西華說，健保預算非一般公務預算，須按照健保會監督，提出協商原則使用經費，若預算間隨意流用，「以後都不用編了」，預算用途與對外說明內容不同，有讓民眾白白支出保費疑慮，若健保署認為此案重要，應利用去年剩餘稅收爭取的公務預算支應。

滕西華表示，Ｃ肝、罕病預備金是為保障病人治療權益，經費未使用完畢，依法應流回安全準備金，何況補貼監所醫療費用，是流向醫院而非醫師，到監所服務的醫師是否如實拿到款項，健保署應落實監督。

針對各界質疑，健保署長石崇良說，健保基金本為協商而來，各項預算均為推估而得，有些項目高估，有些低估是常態，若要求高估部分不能用，一定要回收，「我不認為這在公平性上完全合理」，只要最終整體預算合計未超過健保總額，就沒有違法。