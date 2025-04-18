監所醫療費缺口 擬挪罕病預備金

矯正機關收容人增加，許多受刑人為長刑期或高齡者，造成醫療需求增加。健保總額歷年編列用於監所醫療預算未大幅成長，去年產生二千五百萬元缺口，衛福部健保署擬動用健保總額中，原保留給罕病、Ｃ肝專款的預備金補足缺口，日前經健保會通過引發疑慮。病友團體指出，罕病受於專款有限，新藥給付有如牛步，數千名病友還在等藥，若預備金充足應優先納入更多罕藥，確保病友用藥權益。

健保署統計，民國一○七至一一三年，健保每年針對矯正機關醫療編列預算約一六五四萬元，因使用穩定，一一三年預算未提出擴編，但去年第一至二季結算卻出現一千七百萬元缺口，推估全年缺口達二千五百萬元，為補足缺口健保署積極找尋財源。

「這是史上首次監獄醫療申報費用高於編列額度。」健保署長石崇良說，健保總額使用須「截長補短」，監獄醫療風險高，手術器械稍不慎恐變成「殺人武器」，醫護壓力甚鉅，因而保障點值每點一元，讓醫護付出有相應回饋，但依去年預算編列，醫師每點只能拿到○點九六元，朝向以預備金補足缺口。

健保總額其他預算中設有預備金，包括支應「Ｃ型肝炎治療」，及「罕見疾病、血友病、後天免疫缺乏症候群抗病毒治療藥費、罕見疾病特材、器官移植、精神科長效針劑藥費及狂犬病治療藥費」共二類款項，後者編列約九千萬元，去年僅動支二百萬元，石崇良在健保會中提出動用此預備金，補足監所醫療費用缺口。

罕病基金會副執行長洪瑜黛說，認同醫療人員至矯正機關服務艱辛且風險高，不應以低點值給付，但預備金規範有其用途，若各健保項目預算不足，均以這筆費用補足，一旦罕病專款不足，反無法支應。

多名健保會委員反對此案，主因是上屆健保會已討論，且決議否決，委員們雖認同監所醫療艱辛，但健保預算有其用途規範，不可流用，衛福部、法務部應另覓財源。即使未獲共識，健保會主委周麗芳仍拍板，同意由一一三年度總額其他預算中，具預備款性質專款結餘支應監所醫療費。

另，石崇良日前表示，將擴大給付肺癌、乳癌、大腸直腸癌免疫治療對象，健保署昨正式通過，預估符合所訂條件的非小細胞肺癌合併化療，約一五九一人至一九三○人受惠，患者年省藥費一九二萬元；三陰性乳癌併用化療，約八二六人至八九七人受益，年省一七二萬元；大腸直腸癌單用免疫製劑二六五人至五八七人受惠，年省一六八萬元。