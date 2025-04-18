運安會建議改善 航港局21項未改最多

一○八年成立的運安會，到今年三月底，共立案調查三○八件運輸事故，只有二百七十七件結案，受建議單位未完成改善建議項目，以交通部航港局累計達廿一件最多，超過三年以上未改善的建議，又以台鐵公司達五件最多。國家運輸安全調查委員會主委林信得表示，未能立即改善主要涉及組織制度以及修法問題。

立法院交通委員會昨邀請運安會主委林信得進行業務報告，報告統計，受建議調查單位未完成的改善建議中，以航港局建議改善卻未完成的案件數達廿一件最多，其次是交通部公路局十一件、台鐵公司十一件。但未改善超過三年的建議事項，則是台鐵最多，達五件，其餘包括國防部空軍司令部、鐵道局、交通部各二件。

立委廖先翔質詢林信得，為何這些單位會有這麼多運安會的建議未能改善？甚至還拖到三年以上？

林信得表示，台鐵的建議改善項目涉及組織調整，例如駕駛室要加裝監視器，涉及法規制定，其他的建議事項很多也牽涉經費、管理面跟組織內部溝通問題。航港局也是引水人方面長期存在管理面的調整，過去幾十年都沒做，現在短時間內要求他們馬上改善，調整就會有難度。

航港局表示，運安會自成立後共完成二百廿六件重大水路事故調查報告，提出三○一項安全改善建議，其中涉航港局安全改善建議共計七十五項，目前持續列管廿一項，已解除列管五十四項，目前列管包括引水、VTS（船舶交通管理系統）、航路標識、海事行政調查人力、船舶管理等五類，由於相關建議事項多涉及法規修正以及組織人力調整，時間上較為費時。為加速完成運安會列管建議事項，航港局已同步啟動多項法規修正作業。