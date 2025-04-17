健保擴大3癌別免疫治療 健保署：6月生效估3400人受惠

癌症新藥給付速度，有如牛步，衛福部健保署雖以50億元公務預算，作為癌症新藥暫時性支付基金，但截至3月底僅1項藥物納入。原承諾第一季納保的肺癌免疫治療用藥，遲遲沒有下文，在病友團體積極奔走下，健保藥物共擬會今天終於通過免疫製劑給付，可用於治療肺癌、乳癌、大腸直腸癌3種癌別。健保署副署長龐一鳴說，此舉補足目前與國際治療差異較大的藥物缺口。

用於癌症治療的免疫檢查點抑制劑，健保過去僅給付用於PD-L1高表現的無基因突變非小細胞肺癌第一線治療，病友團體積極倡議，健保署終於同意擴大用於「合併化療不分表現量的肺腺癌」、「高風險早期三陰性乳癌」、「轉移性大腸直腸癌第一線」患者。受惠人數預估3400人，病人一年最高省下192萬元藥費，預計6月生效。

健保署推估，符合給付條件非小細胞肺癌免疫製劑合併化療，約1591人至1930人受惠，患者可年省192萬元；三陰性乳癌免疫製劑併用化療，大約826人至897人受益，病人可年省172萬元；大腸直腸癌單用免疫製劑，預計265人至587人受惠，病患年省168萬元。

「免疫檢查點抑制劑是癌症治療新趨勢。」龐一鳴說，免疫製劑可讓病人身體細胞產生較好的抗癌能力，有別於過去以癌別對應用藥，一項免疫製劑藥物可用於多種癌症，目前愈來愈多癌症採取此治療方式，健保將持續擴大給付，讓免疫製劑用於更多不同的癌別。