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獨／史上首次健保署擬用罕病預備金 補足監獄醫療費缺口

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監所醫療費爆缺口 專家揭獄友就診主因：法務部有責任

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
監獄醫療需求增加，健保穩定編列經費卻不足使用，出現2500萬缺口，衛福部健保署指出，曾向法務部請求經費支援，對方卻說無從支應。本報資料照片
監獄醫療需求增加，健保穩定編列經費卻不足使用，出現2500萬缺口，衛福部健保署指出，曾向法務部請求經費支援，對方卻說無從支應。本報資料照片

監獄醫療需求增加，健保穩定編列經費卻不足使用，出現2500萬缺口，衛福部健保署指出，曾向法務部請求經費支援，對方卻說無從支應。督保盟發言人滕西華表示，監所醫療費用法務部也有責任，監所環境不佳，收容人就診原因最大宗是「疥瘡」，法務部應積極編列公共衛生經費，並保障監所醫療人員安全。

健保署官員指出，去年底函請法部部矯正署評估，由該署或法務部公務預算支應監所醫療費用缺口，對方回函，因業務分工差別，沒辦法另外編列預算協助，且受新冠疫情及國家刑事政策調整，收容人發生「先減後增情形」，為避免點值浮動導致醫療院所至矯正機關提供醫療服務意願降低，才設法從健保預備金中找錢。

「監所環境不好，許多受刑人因此生病，已侵犯受刑人權益。」滕西華表示，自己曾赴監所參訪，關注醫療議題，發現監所環境不佳，且病人最常看診項目，竟是環境髒亂導致的疥瘡，法務部應編列公共衛生預算，並聘用公共衛生專家，進行環境消毒等措施，「不能環境不好，收容人生病就丟給健保」，衛福部主管的身障、長照機構等，均有對傳染病嚴格規範，監所也應比照辦理。

滕西華表示，監所門診次數上升「異常快」，除收容人人數上升外，是否有收容人把看診當作放風，因此反覆提出看診需求，藉以規避其他監所活動，法務部及健保署都應該監測，監所門診從事的是否都是必要醫療，並進一步強化管理措施。

另，健保會中有牙醫代表指出，牙醫師從事監所醫療，因必須使用尖銳器械，醫療對象又是收容人，許多醫師擔心自身安危。滕西華表示，法務部應負責監所醫護人員安全，為醫護人員購買保險，並派員落實人身安全保障，「監所醫療議題，法務部也有責任，難辭其咎。」

健保署 受刑人 法務部 滕西華 衛福部

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