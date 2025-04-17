獨／史上首次！健保署擬用罕病預備金 補足監獄醫療費缺口

矯正機關收容人增加已導致監所超收，許多受刑人為長刑期或高齡者，醫療需求高漲。健保總額預算歷年編列用於監所醫療預算未大幅成長，產生2500萬元缺口。衛福部健保署打算動用健保總額中，保留給罕病、C肝專款預備金補足缺口，且經健保會通過，引爆疑慮。病友團體指出，罕病新藥給付因專款有限，有如牛步，數千名病友還在等藥，若預備金充足，應優先讓更多罕藥納保，確保病友用藥權益。

健保署統計，民國107至113年每年針對矯正機關醫療編列預算1654萬元，這筆款項過去使用情況穩定，因此113年未提出擴編預算，但113年第1至2季結算，已出現1700萬元經費缺口，將採浮動點值，醫師到監所提供醫療服務，每點只能獲得0.96元給付，且推估全年總共會有2500萬元缺口，經詢問法務部，對方表示無法編列預算協助。

健保署長石崇良在會中提出，健保總額其他部門設有各項專款預備金，包括用於C型肝炎治療，及罕見疾病、血友病、後天免疫缺乏症候群抗病毒治療藥費、罕見疾病特材、器官移植、精神科長效針劑藥費及狂犬病治療藥費共2類款項，後者編列約9千萬元經費，目前僅動支2百萬元，希望以這筆費用補足監所醫療2500萬元缺口。

「這是史上首次監獄醫療申報費用高於編列額度。」石崇良受訪時指出，健保基金如何使用都是協商而得，實施後自然有些項目高估，有些項目低估，必須「截長補短」，監獄醫療風險高，手術器械稍不慎就會變成「殺人武器」，醫護壓力甚鉅，補足缺口，保障點值一點一元，才能讓醫護的付出有相應回饋。

罕見疾病基金會副執行長洪瑜黛說，雖認同醫療人員至矯正機關服務艱辛且風險高，不應以低點值給付，但預備金有其用途規範，若各健保項目預算不足，均以這筆與算來補，若罕病專款不足時，反而無法支應，且若罕藥預備金如此充足，罕藥專款應可盡量使用，幫助病友提早用藥，現況卻是政府把錢「省著不用」，罕藥給付條件嚴苛。

官方公告罕藥專款執行率逾9成，實際上罕病新藥給付仍很慢。洪瑜黛表示，既然有預備金，政府應該盡量使用罕藥專款，讓病人取得救命藥，但罕藥專款多年來都未完全執行，原因就是給付時非常節省，擔心超過專款額度上限，既然已編列預備金，應該好好執行，加快納入罕病用藥，且預備金能否動用，上屆委員已有協議，原則上不應任意翻案。

健保會多名委員在會議中對此案表達反對，主因是上屆健保會已就此案進行討論，且均決議否決，委員雖認同監所醫療艱辛，但健保預算有其用途規定，不可流用，為補足缺口，衛福部、法務部應另覓財源，而非動用罕藥、C肝等治療費用預備金。即使未獲共識，健保會主委周麗芳仍拍板，同意由113年度總額「其他預算」項目具預備款性質專款結餘予以支應。