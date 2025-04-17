動用2500萬罕病預備金補監所醫療 督保盟：政府慷健保之慨

監所醫療需求上漲，歷年健保穩定編列預算，已無法支應。衛福部健保署提出，欲動用罕病、C肝等專款預備金支應，即使多名委員存有疑慮，健保會仍在上月底決議放行。督保盟發言人滕西華說，政府此舉簡直是慷健保之慨，健保是收取民眾保費而來，若違反協商決議的款項用途，任意動用預算，未來如何向民眾說明要調漲保費，健保會照政府意願通過此案，已名存實亡。

滕西華表示，從今年總額協商，衛福部違反協商原則核定健保成長率，到今年首次健保會，第一次開會就通過上屆委員討論2次後仍認為不宜通過的監所醫療費用議案，足見健保會「只有組織、沒有功能」，政府隨心所欲動用預算。監所醫療人員風險確實比一般門診高，但在去年總額協商時，監所醫療相關計畫就沒有保障點值一點一元。

動用預備金有適法性疑慮。健保官員卻在會議中指出，罕病預備金用途中少一個「等」字，但「概念一樣」，是擔心對弱勢者照顧有所排擠，預備款編列必要時可作調節之用。醫改會研發組副組長吳奎彥表示，113年總額協商原則中，已明定預算間不可互相流用，也就是這筆預備金預算，不可以任意用於原先編列預算以外的用途，若衛福部認為窒礙難行，應修正規定，或爭取公務預算支應，才是負責任做法。

「健保署要當好人、保障監所醫療點值可以，但協商時就應提出。」滕西華說，健保預算非一般公務預算，須按照健保會監督，提出協商原則使用經費，若預算間隨意流用，「以後都不用編了」，預算用途與對外說明內容不同，有讓民眾白白支出保費疑慮，若健保署認為此案重要，大可利用從去年剩餘稅收爭取的公務預算支應。

滕西華表示，衛福部可爭取預算補充基層診所點值，為何不能比照辦理，以公務預算補足監所醫療經費缺口，C肝、罕病預備金存在，是為保障病人治療權益，經費未使用完畢部分，依法應流回安全準備金。何況補貼監所醫療費用，是流向醫院而非醫師，至監所服務的醫師，是否如實拿到款項，健保署也應落實監督。

針對各界質疑，健保署長石崇良說，健保基金本就是協商而來，且各項預算均為推估而得，有些項目高估，有些項目低估是常態，若要求高估部分不能用，一定要回收，「我不認為這在公平性上完全合理」，只要最終整體預算合計未超過健保總額，「就沒有違法。」