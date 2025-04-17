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離島親人與死神搏命 空中轉診成本島打拚遊子盼望

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
空中轉診系統對於離島傷病患而言，是接受有效醫療以及治療後有家人可以照護，所不得不的一條路。示意圖／金門縣政府提供
空中轉診系統對於離島傷病患而言，是接受有效醫療以及治療後有家人可以照護，所不得不的一條路。示意圖／金門縣政府提供

台灣的離島各有不同的特色風光，在醫療可近性上也有其不盡相同的困難。長年以來，許多年輕人為了生計而離鄉背井到本島打拚，當家中親人遭遇緊急傷病，特別是面臨生死交關卻不能陪伴在旁，空中轉診系統對於離島傷病患而言，那是接受有效醫療及治療後有家人可以照護，所不得不的一條路。

聯合國際救援執行長徐震宇說，這是離島鄉親的無奈，絕對不是所謂的「天邊孝子」！曾親身投入空中轉診工作超過8年，近年長期受邀為空中轉診提供專業意見，他對離島鄉親只有同島一命的心疼，未曾以這樣的言詞描述過這個無奈的事實。

今天凌晨3時，多數人還沉浸在夢鄉中，金門一名50多歲的男性因創傷性顱內出血生命垂危，急需施行外科手術，但親人卻遠在台灣，絕無可能在半夜搭機到金門陪同治療及照護，當地醫院即以空中救護適應症第14條「其他非經空中救護，將影響緊急醫療救護時效」，申請了空中轉診，在沒有家屬陪同的情況下，將病人以醫療專機送往台灣，家屬再自行前往台灣醫院與病人會合。

徐震宇指出，光是在金門，近兩周內就出現過2起沒有家屬陪同的空中轉診案例，台灣其他離島肯定也會有相同的情況。當遠在家鄉的長者遭遇了緊急傷病，需要進一步接受治療及照護，雖然當地的醫療條件已經有足夠的量能給予治療，但家屬卻遠在台灣無法就近照護時，緊急空中轉診將病人送到本島，就成了身在台灣的家屬唯一能期待的救命途徑了。在這樣的情況下，病人在飛行中通常只能孤零零地接受隨機護理師的照護，沒有其他家屬可以陪同後送，在本島的家屬只能在醫院望穿秋水般的等待病人被平安送達。

「想像一下，那是何等的焦急與無奈，長年觀察下來，對於離島鄉親所面對的困境是心疼的」，徐震宇表示，當醫療資源有限，或其他因素可能影響接受治療的時效，空中轉診是他們唯一能夠期待的。他從2003年在金門開始參與空轉系統運作以來，甚能體會這是離島居民要獲得相對有效的醫療時，非常重要且不得不的一個救命體系，絕無可能說這些人是所謂的「天邊孝子」。

離島醫療需求持續攀升。衛福部護理及健康照護司統計，去年金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼五離島空中轉診總件數達350件，較2018年的226件成長逾5成，創下7年新高，空中轉診量增加分析與高齡化共病多，易引發重症、在地醫療資源不足有關。

空中轉診

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