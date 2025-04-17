星宇札幌返台班機空服員遭乘客咬 公司證實：已通報日本警方

星宇航空今JX851札幌-桃園航班傳出有旅客和空服員發生衝突，乘客更咬了空服員，最後原機返回出發地。

星宇航空證實，今接獲日本在留管理廳通知，需安排一名旅客搭乘JX851札幌-桃園航班原機返回出發地，唯旅客上機後因精神狀況持續不穩定，拒絕入座並有傷害他人之行為，星宇航空遂通報日本警視廳上機將該名旅客帶下機，該航班因此延誤至當地時間19：27起飛，星宇航空已通報駐日經濟文化代表處等相關單位，亦嘗試聯繫旅客之聯絡人以進行後續處理。