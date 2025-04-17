關渡學熊本落地再提升 結合資源推進智慧健康長壽社區

台北市立關渡醫院推動「次世代健康長壽宜居社區」獲得亮眼成果，並在台積電慈善基金會的支持下，與熊本大學合作在熊本落地推動，將關渡學的精神與日本的合作夥伴一起推動熊本社區的健康長壽方案。

此合作方案歷經一年的細部規畫，今在台積電熊本廠所在地的菊陽町正式啟動，由熊本大學校長小川、菊陽町吉本町長與台積電慈善基金會董事長張淑芬共同簽署協議落地執行。簽約地點選在台積電熊本廠所在地的菊陽町綜合體育館，此場地也是未來推動關渡學（台灣整合照護模式，簡稱TIGER)的實際場地，將由熊本大學結合台積電企業志工推動菊陽町的健康長壽方案。

更重要的是，台積電也將帶動其上下游供應商共同為此方案努力，來自台灣的帆宣系統科技也由日本分公司副社長楊志傑，以及兩位來自台灣的代表共同參與，契合台積電慈善基金會董事長張淑芬推動企業共同做好事的目標。

此外，利用張淑芬短暫訪日行程，九州大學副校長谷本潤特別帶領團隊在福岡機場進行會談。由台北市立關渡醫院院長陳亮恭介紹與九州大學的合作，九州大學啟動一項「大學社會責任」計畫，在高齡人口超過30%的系島市導入嶄新城市規畫，以因應超高齡社會的挑戰，由醫學院、工程學院與資訊學院等教師，結合建築與都市規畫領域教授，共同為系島市規畫一個嶄新的城市樣貌。陳亮恭指出，單純的提供照顧服務已不足以回應超高齡社會的挑戰，必須擴大成為社會與社區再造的層次，提供全方位的解方。

陽明交通大學校長林奇宏也指出，台積電支持陽明交大設立「貢學院」，為科技園區退休的科技人士提供多元的課程，也與大學部學生共同修習通識課程，創造跨越世代的融合與學習，也讓具有專業與人生經驗的資深人才啟發年輕世代的視野，辦理至今成效斐然；台積電慈善基金會支持的陽明交大銀髮健身俱樂部，也提供資深教職員與社區民眾強化身心功能的實踐。

如同台北榮總院長陳威明的目標願景，結合社區醫院推動社區再造才是超高齡社會的有效方案，而北榮所屬的分院也逐步落實。在台積電慈善基金會的協助下，陳亮恭分別媒合北榮新竹分院、員山分院與玉里、台東分院的各種合作，從新竹縣偏鄉居家安寧的交通服務、員山鄉原住民部落跨世代視力健康推動與 TIGER 模式落地，未來在花東地區也將結合基金會長年推動的人力培育，擴大社區服務的量能，並規畫結合科技企業（廣達）推行健康長壽智慧社區的方案，這些方案與九州大學在系島市的計畫可以台日共同推進。

在簽約的今日，張淑芬實際參與菊陽町長者社區活動，並由高雄榮總主任梁志光示範使用台積電捐贈的華碩手持式超音波設備，除了推行社區活動外，更將台灣資通訊科技的強項帶到國際，實現真正的強強聯手。簽約的當下，熊本大學校長小川除了感謝台積電慈善基金會之外，也對於陽明交通大學在這當中協調與促成合作的投入表示感謝，也期望台日雙方的合作能夠更為昇華。

此外，台積電慈善基金會也在熊本建構跨機構的醫療服務整合，提供台積電熊本廠員工最優質的醫療服務網絡。由熊本大學附設醫院與台積電熊本廠臨近與四個主要社區進行串聯，建構友善就醫模式，結合台積電駐廠醫師、地段診所與熊本大學附設醫院，為台積電熊本廠的員工與家人提供最完整的支持。張淑芬也特地親赴熊本廠與員工座談，確認服務流程的順暢與實際運作的狀況，獲得員工廣泛的支持。