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六福村潑水節周末登場 姓名有「雨雲陽風」享半價入園
泰國潑水節剛落幕，六福村主題遊樂園將於4月19日與4月20日兩天周末舉辦「濕身嘉年華」潑水節活動，號召全台大小朋友帶上水槍、準備水桶，在中央廣場開戰潑水，沐浴祝福、清涼迎夏。
六福村指出，「濕身嘉年華」潑水節活動將於本周末下午2點半起熱鬧展開，六福村中央廣場將設置多個潑水區，開放遊客自由潑水互動，邀請大家穿著輕便衣物、攜帶水戰裝備參加。現場也鼓勵創意裝扮，體驗前所未有的潑水歡樂。
六福村表示，配合潑水節活動，六福村祭出「天氣之子」限定優惠，即日起至5月29日止，凡姓名中含有「雨、雲、陽、風」任一同音字者，出示身分證或有照證件，即可享門票優惠價599元（原價1199元），同行親友最多3人每位799元。
此外，六福村同步推出全新主題活動「2025動物派對－獸出沒」，邀請遊客打扮成喜愛的動漫角色，與森林精靈和哈比哈妮一起遊行狂歡，非洲部落遊樂設施「沙漠風暴」更設計「保護獸蛋大挑戰」，挑戰者只要在360度雲霄飛車上完整守護獸蛋至終點，即可獲得限量勇士胸章。
若一天玩不夠，還能選擇入住關西六福莊。六福村表示，即日起至6月22日，推出「動物派對－叢林奇遇記」住房專案，包含3人入住剛果藍天客房、3客活力早餐、六福村兩日入園手環及福豚或狐獴生態體驗二選一，每房再贈送動物派對大禮包，歡迎家人好友一同展開奇幻旅程。
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