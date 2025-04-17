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北海道載客率達八成 星宇航空再攜手星野推滑雪專機

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空與星野集團17日宣布推出滑雪專機，接續推出「春日賞花雲海專機」將於5月啟程。（余弦妙攝）
星宇航空與星野集團17日宣布推出滑雪專機，接續推出「春日賞花雲海專機」將於5月啟程。（余弦妙攝）

國人喜愛前往日本旅遊，星宇航空（2646）指出，去年北海道載客率高達8成。為鎖定冬季北海道旅遊商機，星宇航空與星野集團17日宣布推出滑雪專機，接續推出「春日賞花雲海專機」將於5月啟程，另有北海道與仙台的「滑雪趣專機」將於4月30日開賣。星野集團北海道事業本部長相內學表示，台灣為到訪北海旅旅客第1名，且今年冬季，台灣旅客更較疫情前成長2倍，補足減少的陸客。

星宇航空與星野集團2023年初起共同推出「星星相遇」產品，結合旅宿與航班主攻自由行旅客。今年春夏除延續原有行程，也推出「春日賞花雲海專機」將於5月啟程，而北海道與仙台「滑雪趣專機」也將於4月30日正式開賣。

星野集團在台灣總代理湯桂禎指出，今年首季旅行社獲利成長，進入第2季後因美國高關稅政策，的確有影響，但看起來影響的是團體旅遊，自由行、主題旅遊則比較不受到影響。

星宇航空表示，星宇航空固定航線涵蓋日本多個熱門城市，包括北海道（新千歲／函館）、仙台、東京成田、大阪關西、熊本及沖繩那霸，其中，去年前往北海道的航班，平均載客率都在8成5。

相內學表示，疫後北海道旅客量已經逐漸恢復，但還沒回到疫情前，雖然冬天來客數非常多，但夏天還有很大努力空間。台灣是到訪北海道最多的旅客，去年底到今年初的冬季，台灣旅客較疫情前成長2倍，大陸旅客則僅剩疫情前3分之1，減少的人數幾乎都由台灣補上。而今年夏季預定到北海道的台灣旅客也已經非常多。

星宇航空客運營收管理部客運處經理謝亦勤說，北海道載客率去年冬天高達8成左右。

星野集團表示，東北地區的青森屋與奧入瀨溪流飯店，向來是台灣旅客住宿首選。今年春夏，青森屋「Tange花開祭典」、「大蒜啤酒花園931」及「Shigakko金魚祭典」，另推出限定方言體驗服務及每日舉辦的「WA-MO-NA-MO睡魔音頭」活動。

星野集團也說，位於千葉縣的「1955 Tokyo Bay」，以濃厚的50年代美式復古風格受旅客喜愛，整體規劃與服務皆以「前往迪士尼樂園遊玩」為出發點，慶祝開幕2周年，「1955 Tokyo Bay」推出主題活動「Road Trip in U.S.A. 1955」，打造宛如美國公路旅行的四大州體驗區，結合各地風味美食與復古遊戲。

北海道 專機 星宇航空

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