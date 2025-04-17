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桃園婦人因這觀念乳癌變四期 醫師跨科精準治療6年穩病況

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬（見圖）以精準醫療打擊癌細胞，幫助四期乳癌婦人。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬（見圖）以精準醫療打擊癌細胞，幫助四期乳癌婦人。圖／聯新國際醫院提供

桃園市一名69歲婦人右側乳房出現腫瘤硬塊羞於啟齒，疼痛難耐才到聯新國際醫院求診，查出右乳大面積潰爛，癌細胞擴散至雙側乳房等部位，確診第四期乳癌，醫療團隊今天表示，採取放射線治療與化療，結合標靶藥物治療，婦人經6年追蹤治療，病況穩定。

聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬指出，該婦人右側乳房不適，未及時告知家人，至就診，醫師發現婦人右側乳房大面積潰爛、疼痛，經正子攝影檢查，癌細胞擴散至雙側乳房、頸部淋巴及右肺，確診第四期乳癌，且右乳病灶嚴重、皮膚潰爛，無法手術，醫療團隊採取放射線治療、化療，結合標靶藥物治療，婦人歷經6年追蹤治療病況穩定，顯示乳癌晚期透過適當治療仍可提升存活率。

該院統計目前第二期乳癌的5年存活率高達95.7%，整體乳癌的5年存活率亦達88.2%，透過精準治療與跨科整合，已大幅提升乳癌病友治療效果，帶來康復希望，她強調，當患者自行觸摸到乳房硬塊，通常腫瘤已超過2公分，恐已發展至第二期乳癌，顯示女性定期乳癌篩檢的重要性，建議採取乳房超音波與乳房攝影交錯時間進行檢查，提高早期診斷率，降低罹癌風險。

放射腫瘤科主治醫師王名華表示，傳統放射線治療乳癌需進行30至33次，治療後須特別注意皮膚保養，建議使用乳液及蘆薈來降低皮膚損傷，現今癌友亦可選擇智能放射治療儀器「好神刀」，療程縮短至20次，每次治療時間2至3分鐘，降低皮膚損傷之外，還能透過精準對位與呼吸調控技術，減少對心臟與肺部的輻射影響。

聯新國際醫院放射腫瘤科主治醫師王名華（見圖）透過放射線及化療治療，降低癌友出血及疼痛不適感。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院放射腫瘤科主治醫師王名華（見圖）透過放射線及化療治療，降低癌友出血及疼痛不適感。圖／聯新國際醫院提供

乳癌 腫瘤 醫師

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