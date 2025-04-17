聽新聞
0:00 / 0:00
好天氣掰了！未來一週2波鋒面接力掃台 這天雨勢最明顯
氣象署表示，未來一週2波鋒面，首波週末在台灣北部海面通過，降雨以北部及東北部為主；23日起第2波鋒面通過及東北季風增強，雨勢最明顯；24日起華南雲雨區東移，全台有雨。
交通部中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天各地天氣為多雲，北部地區有零星短暫陣雨，午後北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。
李名翔表示，19日第1波鋒面接近、水氣增多，20日鋒面通過台灣北部海面，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。
21日鋒面遠離，各地為多雲到晴，北部地區有零星短暫陣雨，午後宜蘭地區及各地山區有零星短暫陣雨。
李名翔指出，22日白天天氣穩定，各地大致上多雲到晴，晚間起有另一道鋒面接近，北部及東北部地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，東部地區轉為零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
李名翔說，23日鋒面通過及東北季風增強，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，也是雨勢最明顯的一天。
24日東北季風影響及華南雲雨區東移，全台有雨，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，李名翔指出，22日之前大致上溫暖偏熱，西半部高溫約攝氏30至33度，東半部28、29度。
李名翔表示，23日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部高溫下降至23、24度，中部28、29度，南部約30度左右；24日東北季風影響，北部高溫維持23、24度，中部略降至25、26度，南部28、29度；預估東北季風可能影響至26日，影響期間，中部以北低溫約18至21度，南部22至24度。
此外，今晚起至22日馬祖及金門易有局部霧或低雲，影響能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言