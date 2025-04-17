新生兒趴睡恐窒息 國健署警告：「5大NG」千萬別做

嬰兒猝死症候群（SIDS）為國內嬰兒十大死因之一，其真正原因不明，但多數與嬰兒睡眠環境有關，其中，意外窒息是導致猝死的重要原因之一。馬偕醫院新生兒科主治醫師彭純芝表示，床上放置過多的枕頭、棉被、娃娃等物品，可能是造成窒息猝死的意外元兇，趴睡容易有生命危險。

彭純芝說，1歲以下嬰兒因趴睡窒息的憾事時有所聞，許多都是跟睡眠環境有關。有些家長習慣與嬰兒同一張床，但是成人的枕頭、過大的棉被可能覆蓋住孩子的臉，阻礙呼吸。另外，若父母十分疲累或睡姿不佳、無意識翻身等，都會增加嬰兒窒息的風險。

根據衛福部「6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告」（111至112年回溯個案），專家參考美國疾病管制署與兒科醫學會對於「猝死」的分類定義，以區分高度及中度可預防性猝死個案，其中43位個案被歸類為高度可預防性猝死相關，包含8位與睡姿（側睡、趴睡）相關及35位與環境相關。

報告資料明確提及「窒息」或「呼吸道阻塞」或「遮蔽口鼻」之物件或人，其中41位個案被歸類為中度可預防性猝死相關，包含4位與睡姿相關及37位與環境相關，同床、枕頭、軟床、護欄、棉被、凌亂環境或嗆奶等，都是不安全睡眠環境因素，其中25位提及與家長同床。

彭純芝強調，「不要讓寶寶趴睡」，為了降低窒息與猝死的風險，建議1歲以下嬰兒應仰睡入眠，安全比短暫的安穩是更重要的守護。她指出，趴睡看似沒有遮住口鼻，但是嬰兒神經反應不佳，當臉部被壓迫時，進而導致呼吸困難。

國健署提醒，預防嬰兒猝死「仰睡為首要」，另5大NG行為不要做：