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廖峻三度中風！醫揭1關鍵恐使血管爆裂 症狀輕微也會奪命

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
廖峻日前曾被目擊出現在溪頭妖怪村。圖／讀者提供
廖峻日前曾被目擊出現在溪頭妖怪村。圖／讀者提供

藝人廖峻今傳出第三度中風，目前已恢復意識，但仍在加護病房觀察，經紀人轉述，廖峻中風前毫無徵兆；據媒體報導，廖峻第二次中風時，症狀也不顯著，僅感覺到無力、想睡，經友人提醒就醫才救回一命。書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓說，中風患者再次中風的機率高，且中風的位置每次都不同，表現的症狀也不同，曾中風過的患者，應該要注意，只要有任何輕微的不適，就應該格外重視，立即赴醫院求診。

廖峻曾在2017年、2018年底先後中風，為此淡出幕前，今再傳出早上應在8點多起床，卻到9點還沒起來，看護發現他躺在床上全身癱軟，緊急送醫急救，發現腦部血管出血，經初步止血後，狀況已經穩定，但仍在加護病房中觀察。

廖峻先前二次中風都屬於阻塞性中風，第三次則是出血性中風。黃啟訓說，導致中風的危險因子最大宗的原因為三高，再者是年紀。人體的血管長時間被三高侵蝕，血管會愈來愈脆弱，許多中風患者，初期是血管阻塞，後續因血管愈來愈脆弱，有高度機率會血管會容易破裂，出現出血性中風

黃啟訓表示，由於每次中風的位置不同，表現的症狀也會有所不同，甚至症狀過於輕微，僅有稍微的意識模糊，就會使患者疏忽，如果沒有馬上就醫，就可能影響到腦部以及日常的生活狀況。

雙和醫院神經內科專任主治醫師胡朝榮說，判斷中風最主要的方式仍是「FAST」，F是指FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，查看兩邊的臉是否對稱；A是指ARM，將雙手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂；S是SPEECH，請患者說一句話，觀察語句是否清晰、完整，當這三個症狀當中，有任一症狀出現時，應立即就醫。最後的T是指TIME，要明確記下發作時間，把握「黃金3小時」就醫。

胡朝榮說，中風患者再次中風的機率極高，一年內約有10％，而每次中風都會提高再次中風的機率，因此只要中風過的患者，一定要高度警覺自身的任一症狀；若要預防，一定要先控制危險因子，包含三高，飲食一定要特別注意，像是廖峻，前兩次屬於阻塞性中風，第三次屬於出血性中風，大多與高血壓病變有關，千萬要控制血壓。也能定期照血管超音波，事前確認血管的健康，若有必要可提前做血管支架，避免再次中風。

中風 高血壓

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