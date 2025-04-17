好鄰居協會發起「地球好行全民減碳」 共同種下300棵樹

世界地球日滿55周年的前夕，台灣好鄰居協會攜手三商美邦人壽參與台大實驗林種樹6年計畫，共同推動「地球好行全民減碳」活動，結合產、官、學界之力，攜手呼籲升溫危機迫在眉睫，需要各界和全體國民響應減碳。

好鄰居協會秘書長楊國正說，極端氣候變遷已造成全球糧食嚴重短缺、乾淨水源匱乏、醫療系統超負荷等危害，貧困地區陷入困境、孩童因饑餓提早死亡，而這現象並沒有離台灣太遠，像是鄰近的韓國，三月才發生野火、四月下暴雪，這都反映了氣候變遷帶來的危害。

楊國正說，好鄰居因此發起「地球好行全民減碳」活動，三商美邦人壽率先響應，將在南投縣信義鄉共同種下300棵原生種樹木；也攜手政大高階管理發展中心協助產業界更落實在社會責任的層面上，鼓勵企業一起合作減碳，給孩子們一個合適居住、清新的地球。

活動大使、藝人潘君侖則鼓勵大家不要輕看生活中小小改變，少肉多蔬果，使用環保杯、做好資源回收、減少用紙用電、多步行或自行車、多搭乘大眾交通工具，這些都能幫助地球恢復好行，一起「做地球的好鄰居」。