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走路邊看手機…跌倒大喊「哎喲」痛到昏厥 送醫檢查竟是少見骨折

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院物理治療師協助蕭姓病患復健。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院物理治療師協助蕭姓病患復健。記者簡慧珍／攝影

彰化縣58歲蕭姓男子一邊走路一邊看手機，不慎被異物絆倒往前跌撞上石頭，他痛得昏倒，醒來胸部劇痛到生不如死，經檢查是跌斷堅硬的胸骨，相當少見，接受胸骨骨折復位固定手術和復健，能笑、能咳嗽，彷彿重獲新生。

蕭姓病患手術後仍住院休養，跟醫護有說有笑，但講到一周前晚上走回家時一面走路一面看手機訊息，忽然被絆倒往前跌，前胸撞到地面一塊形狀凸出的石頭，當下只覺心臟像被利刃刺到，他大叫「哎喲」眼前一黑不省人事。

蕭姓患者今表示，幸好有路人發現就近送他的到地區醫院，可是醒來後的痛「真的是好痛、好痛，呼吸痛、喘氣痛、身體稍微一動也痛，咳嗽最痛的，痛到整個胸腔、心臟都痛。」體會到什麼叫做生不如死，就趕快轉診到衛福部彰化醫院。

蕭姓病人被送彰化醫院由胸腔外科診治，發現蕭男位於胸部正中間的胸骨骨折。胸腔外科主任林聿騰推測病人撞到的石頭質地非常硬，胸骨骨折後，周遭肌肉隨著呼吸喘氣牽動引起劇烈疼痛感，比其它部位的骨折都還痛。

林聿騰對蕭男施行胸骨骨折復位固定手術，從胸前微創進入，以鈦合金的骨板和骨釘固定，維護整個胸廓的穩定，不再隨著呼吸產生牽動，術後由物理治療師訓練蕭男的咳嗽技巧、呼吸運動等復健以順利咳痰，避免影響骨折處癒合。

林聿騰說，臨床上常見肋骨因撞傷骨折，胸骨位在胸腔正中間，像護甲一樣保護胸腔，連結兩側肋骨，胸骨質地很硬不易骨折，臨床上除非車禍，否則很少見跌倒造成胸骨骨折，一旦非常痛，須經胸骨復位固定手術才能解痛，幸好蕭姓病者第一時間就醫排除血胸、氣胸和休克等症狀，心臟及大血管也沒有受損。

蕭姓患者胸部3D圖可看出圖中紅圈處的胸骨骨折。圖／彰醫提供
蕭姓患者胸部3D圖可看出圖中紅圈處的胸骨骨折。圖／彰醫提供

手術 骨折

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