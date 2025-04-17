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高醫首創人工智慧情境教室 孩子是否過動「椅」坐就知道　

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄醫學大學附設中和紀念醫院結合AI科技打造人工智慧情境教室，診斷過動症的正確率幾乎是傳統量表的2倍，已獲得發明專利，連離島醫院都來取經。記者王昭月／攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院結合AI科技打造人工智慧情境教室，診斷過動症的正確率幾乎是傳統量表的2倍，已獲得發明專利，連離島醫院都來取經。記者王昭月／攝影

過動兒愛哭鬧、不好帶，上課坐不住，動不動就與同學衝突，常被視為「磨娘精」，高雄醫學大學附設中和紀念醫院發現過去過動症靠著SNAP-IV量表主觀評估，診斷不精準，院方為此結合AI科技打造人工智慧情境教室，診斷正確率幾乎是傳統量表的2倍，已獲得發明專利，連離島醫院都來取經。

台灣約6-7%小朋友患有有注意力不集中合併過動症（ADHD），是兒童常見的神經行為疾病，但只能依量表或師長的主觀觀察，影響判定。高醫副院長戴嘉言說，過動症主要表現包括注意力不集中、過度活躍和衝動行為，如能盡早監測，發現病情，掌握病況，及早介入治療，能提升患學習與生活的品質。

小兒部長徐仲豪表示，科技日新月異，很多臨床問題可應用偵測裝置及演算法加以解決。高醫為過動症患者打造的情境教室含1套課桌椅，1個大螢幕，3部攝影機，椅子的4個椅腳裝有荷重元件，可長時間偵測過動症患者活動情，同時利用攝影機偵測患者眼球運動，了解他們的專注力。

高醫也將此偵測裝置裝設在診療椅上，偵測病人活動情形以判斷是否有過動症。小兒神經科主任林龍昌說，這套系統診斷正確率是傳統量表的2倍，已精準診斷600多名病人，透過患者在椅子上的活動數據，可評估藥量及用藥效能。

參與研發的楊瑞城教授表示，過動症病因至今仍不清楚，但有愈來愈多的證據指向遺傳基因，既是遺傳，治癒並不容易，不過如何在關鍵的小學時代，讓病童更接近正常的小朋友，學習上不流於低成就，並減少衝動行為，與同儕間的摩擦，都與日後人格成長有關。

他說，過動症者能在小學階段盡最大力量改善的話，將來影響深遠。特別這種疾病在吸毒率，犯罪率都比正常孩子多，所以高醫團隊致力於正確評估，早期介入治療是最大的目的。

負責高醫體系智慧醫療發展的副院長盧鴻興強調，智慧型偵測系統可收集並分析大量醫療數據，為 AI 模型訓練提供強大支援。本次導入輝達Nvidia H200 GPU 具備強大的運算能力，可加速醫學影像分析、疾病預測及個人化治療方案的開發，提升醫療診斷的精準度與效率。

人工智慧情境教室是一個跨領域合作的成果，這次參與研發者包括高醫小兒神經科教授林龍昌、教授楊瑞成、義守大學電機系教授吳榮慶及高科大資管系教授陽振森。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院結合AI科技打造人工智慧情境教室，診斷過動症的正確率幾乎是傳統量表的2倍，已獲得發明專利及國家新創獎。記者王昭月／翻攝
高雄醫學大學附設中和紀念醫院結合AI科技打造人工智慧情境教室，診斷過動症的正確率幾乎是傳統量表的2倍，已獲得發明專利及國家新創獎。記者王昭月／翻攝
高醫小兒神經科主任林龍昌說，這套系統透過椅腳的荷重元件，偵測孩子活動情形，診斷正確率是傳統量表的2倍，已精準診斷600多名病人。記者王昭月／攝影
高醫小兒神經科主任林龍昌說，這套系統透過椅腳的荷重元件，偵測孩子活動情形，診斷正確率是傳統量表的2倍，已精準診斷600多名病人。記者王昭月／攝影
高醫結合AI科技打造人工智慧情境教室，診斷正確率幾乎是傳統量表的2倍，已獲得發明專利，連離島醫院都來取經。記者王昭月／攝影
高醫結合AI科技打造人工智慧情境教室，診斷正確率幾乎是傳統量表的2倍，已獲得發明專利，連離島醫院都來取經。記者王昭月／攝影

患者 過動症 高醫

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