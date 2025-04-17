人口老化洋蔥種子育苗缺工 種苗場全程機械化

目前洋蔥育苗、栽種高度依賴勞力，但人力老化日趨嚴峻。種苗場今天說，去年技轉恆春鎮農會機械化種子造粒建立穴盤苗，免再靠人工育苗、分株，搭配秧苗移植機，全程機械化。

農業部種苗改良繁殖場與恆春鎮農會舉辦「洋蔥種子造粒真進步．育苗定植更省工」記者會，指出恆春鎮農會已有4公頃農地，於去年示範使用機械化作業。

恆春鎮農會推廣部主任曾寶霆告訴中央社記者，人工進行洋蔥露天育苗1分要10個人去挖出幼苗，再分株，接著將一株株苗移植到田裡栽種；人口老化，現場作業3個人合計200歲都很正常，遲早沒有人力可用，所以去年已技轉種苗場的機械化處理技術。

種苗場助理研究員曾泓儒說，自動化造粒建立穴盤育苗系統，先將不規則的種子包覆外衣，規格化處理，是謂造粒，這樣一來，機械抓取放入穴盤育苗時，每個穴位可精準只放1顆種子，長成苗後，接著用秧苗定植機，將秧苗移植到田裡，全程機械化，解決人力老化不足的問題。

種苗場場長張定霖說，造粒設備每天可產出30萬粒以上的造粒洋蔥種子。

曾寶霆指出，1分地大概需要2.5萬粒到2.6萬粒左右，過去1分地需要10人處理1天，現在機械化後，1天可處理4.5分到6分地，效率高很多，不過農民總會先觀望，所以農會先做示範。

曾寶霆補充，全國今年洋蔥可能種植到800公頃，以嘉義縣、彰化縣、屏東縣為主，屏東縣恆春農會產地約有30、40戶洋蔥農，種植面積160到170公頃，每戶面積大，很適合機械化作業。