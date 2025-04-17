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26歲女嗑麻辣鍋隔日喪命…竟是因「這1處」發炎 醫：嚴重恐窒息

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
中國大陸一名女子吃完麻辣鍋之後，出現急性會厭炎，未能即時發現就醫，導致抵達醫院約10分鐘左右喪命。本報資料照片
中國大陸一名女子吃完麻辣鍋之後，出現急性會厭炎，未能即時發現就醫，導致抵達醫院約10分鐘左右喪命。本報資料照片

根據外媒報導，中國大陸河南省一名26歲女子，於4月13日與友人相約吃麻辣火鍋，返家後感到喉嚨疼痛，隔天喉嚨疼痛感加劇，同時伴隨呼吸困難等症狀，她趕緊前往醫院就醫，但抵達醫院後10分鐘後不幸離世，醫院診斷是因為極為致命的「急性會厭炎」引起。部立桃園醫院急診部主任鍾亢表示，急性會厭炎多發生在孩童，若發生在成人身上，常因疏忽症狀延誤就醫，一旦會厭嚴重發炎而阻塞氣管，就可能窒息死亡。

鍾亢表示，口腔與氣管上方有一個共通的管線，為了幫助食物不要掉落到氣管，共通的管線上有一處軟骨，幫忙人類吞嚥時，可以遮蔽住氣管，避免氣管卡食物導致窒息，該軟骨就稱為「會厭」位於舌頭後方深處的軟骨，從外觀來看就像一片葉子。

通常會厭發炎，大多發生在小孩身上，因發育尚未完整，容易因為感冒病毒或是任一感染疾病，導致會厭發炎，而成人會厭發炎，可能是吃過辣的食物，使會厭周圍粘膜受損導致發炎，也有部分是食物刮傷會厭而導致發炎。

鍾亢表示，會厭發炎初期，會有明顯的喉嚨疼痛感，如果發炎愈來愈嚴重，出現急性會厭炎，有些人就會開始發不出聲音或有類似狗吠聲、聲音沙啞等，症狀持續未改善就可能出現呼吸困難等症狀。在台灣，通常嚴重喉嚨痛且無法發出聲音時，民眾通常會非常有警覺心立即就醫，不太會拖到呼吸困難才求診，如果已經呼吸困難才就醫，若沒辦法在第一時間切開喉嚨插管，暢通呼吸道，極可能致命。

鍾亢表示，急性會厭炎並不是少見的疾病，呼籲民眾降低減少吃過辣或是刺激的食物，當出現嚴重的喉嚨疼痛時，應立即就醫，避免病情惡化而危及生命。

部立桃園醫院

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