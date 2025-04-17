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LaLaport空氣品質檢測兩套標準 勞動部、環境部這樣說

中央社／ 台北17日電
南港LaLaport。記者邱書昱／攝影
南港LaLaport。記者邱書昱／攝影

有立委今天質詢南港LaLaport室內空氣品質檢測，勞動部環境部有2套標準。勞動部表示，職安法適用使用化學物質的特定場域規範；環境部則說，影響民眾就應以環境部標準為主。

立法院社福及衛環委員會下午邀請環境部、勞動部等部會針對「國內校園、賣場及工作場域之室內空氣污染物管理及防制精進作為」進行專題報告，並備質詢。

劉建國在會中質詢，三井集團回應LaLaport南港店室內空氣品質問題指出，目前還有部分專櫃進行內裝工程，但所有作業皆按照施工規範進行，空氣品質也有符合台北市環保局監測數值，迄今為止並無超標情況出現。

劉建國質疑，依勞動部規範，勞工作業環境空氣中有害物質容許濃度標準規定二氧化碳（CO2）為5000ppm；然而，行政院環保署（現為環境部）於101年11月23日公告室內空氣品質二氧化碳8小時平均值標準為1000ppm。

劉建國說，LaLaport南港店賣場3月20日開幕、北市3月21日前往稽查、3月24日要求設置專責人員，但遲至4月2日才請檢測公司採樣，程序足足過了約2週。

環境部長彭啓明答詢表示，目前北市已就未設空氣品質專責人員進行裁處程序；至於檢測採樣的時間是有檢討的空間。他認為，只要是有人潮、民眾的地方，就應該適用環境部的室內空氣品質。

環境部大氣環境司長黃偉鳴告訴中央社記者，公眾場所採用較嚴標準的原因是考量到涵蓋對象可能包含老人、幼兒或學生，需要更嚴謹；CO2主要被視為通風指標，高濃度CO2是提醒需要加強通風改善。

黃偉鳴說，專責人員初步的處分是要求90天內限期改善，若未完成將會開罰；空氣品質、異味等需要較精密的儀器檢測採樣，確定異味的具體成分和污染程度，較難以現場檢測為準。

勞動部職業安全衛生署副署長林毓堂告訴中央社記者，職業安全衛生法適用於特定場域有使用化學物質，CO2濃度5000ppm是參考國外標準，在職安法是要求工作場所有安全設施及控制措施。

林毓堂認為，就立委所述，勞動部主要會關心施工區域是否有適當隔離，若有隔離出屬於勞工作業場所，適用勞工安全衛生相關規範；針對未做好隔離的包商，勞動單位可以依規定進行處罰，目前最高罰款為新台幣30萬元。

LaLaport 勞動部 環境部 空氣品質

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